Il futuro? Presentato il nuovo corso di Laurea triennale per tecnici specializzati

L’Aula Foscolo della sede centrale dell’Università di Pavia ha ospitato la scorsa settimana la presentazione del nuovo corso di Laurea Professionalizzante in TeDCAT, “Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente e il Territorio”, inquadrato nella classe L-P01 “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio”, recentemente istituita. Le immatricolazioni sono a­perte già dal 18 luglio e le lezioni inizieranno nell’ottobre 2022, con la proclamazione dei primi laureati nell’estate/autunno del 2025. All’evento erano presenti Prorettori e delegati dell’Università di Pavia, i docenti del Corso, i sedici Collegi Provinciali dei Geometri della Lombardia e del Piemonte, il Presidente Nazionale del Consiglio dei Geometri Maurizio Savoncelli, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ANCE, i rappresentanti politici locali, oltre a diversi dirigenti e docenti di scuole secondarie di secondo grado e ITS.

Come è stato spiegato nel corso del convegno, l’istituzione di TeDCAT avrà ricadute dirette e indirette sulle professioni legate all’edilizia e al territorio, sulle amministrazioni locali, sulle imprese operanti nel settore e anche sulle scuole, soprattutto quelle in cui è attivo il curriculum CAT. Come hanno spiegato i relatori: «Le lauree professionalizzanti sono state istituite recentemente, nell’agosto 2020. La loro durata è triennale e hanno come scopo l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Gli insegnamenti devono coniugare il rigore tipico dell’insegnamento universitario a un marcato orientamento alle applicazioni. Il percorso degli studi prevede che circa nove mesi siano dedicati a un tirocinio da svolgere presso una realtà lavorativa: studio professionale, azienda o Ente; tale periodo avrà un elevato valore formativo, un forte orientamento professionalizzante, e favorirà l’occupazione degli studenti. TeDCAT sarà anche abilitante: il superamento dell’esame di laurea consentirà l’iscrizione al Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati». TeDCAT formerà professionisti capaci con un profilo culturale che trova le sue origini nella figura tradizionale del Geometra, che tuttavia si allarga per comprendere tematiche quali l’efficientamento energetico, la sicurezza delle strutture, la protezione del territorio, il monitoraggio del territorio, dei manufatti e delle infrastrutture, la sicurezza sul lavoro, la mediazione e gestione dei conflitti, la gestione e la valutazione immobiliare. In altre parole, il profilo dei tecnici formati sarà intermedio fra il ruolo esecutivo e quello progettuale, tipico delle lauree tradizionali in ingegneria. Tutto il corso di studi avrà un forte orientamento alla digitalizzazione e alla gestione informatica dei progetti e delle attività. «Con espressione semplificata ma efficace – è stato ancora ribadito nel corso dell’incontro di Pavia – si può dire che TeDCAT preparerà i nuovi geometri laureati. Il nuovo Corso di Laurea è riassumibile in tre parole: professionalizzante, abilitante, digitalizzazione. Dai contatti avuti con diverse realtà del territorio, è emerso come vi sia una grande necessità di un profilo culturale e professionale come quello di TeDCAT, dunque è atteso che i laureati possano trovare lavoro con estrema facilità». Al momento, 16 Collegi Provinciali dei Geometri di Lombardia e Piemonte hanno deciso di proporre TeDCAT come soluzione d’elezione per la formazione dei nuovi professionisti, manifestando la propria disponibilità ad ospitare tirocinanti. Ugualmente, molte aziende operanti soprattutto nei settori del rilievo e monitoraggio del territorio e nelle costruzioni, hanno chiesto di avere tirocinanti TeDCAT. Uno degli elementi distintivi è proprio la forte collaborazione, a diversi livelli. Innanzitutto tra i docenti del Corso, chiamati a individuare contenuti ottimizzati e modalità didattiche innovative. In secondo luogo con i Collegi dei Geometri, categoria molto vicina ai temi del nuovo Corso, che hanno dimostrato grande interesse per l’iniziativa e con i quali è già in atto una stretta collaborazione per la definizione di alcune tematiche marcatamente professionalizzanti e per l’organizzazione coordinata del tirocinio, da tenersi anche presso gli studi professionali. Infine con gli Istituti di Istruzione Superiore che ospitano il curriculum CAT (le vecchie scuole per Geometri); nei diversi contatti avuti, è emersa la volontà di intraprendere una collaborazione regolare relativa al coordinamento dei programmi e all’attivazione di occasioni di scambio e aggiornamento culturale per i docenti.