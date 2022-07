Se i giovani hanno riscoperto l’antica tradizione del Vermouth

Si ritorna a bere Vermouth, anzi questo vino aromatizzato (tecnicamente un enolita) è diventato particolarmente “trendy” tra i giovani. Parliamoci chiaro, non è che questa bevanda fosse sparita, anzi. Il “Martini”, che è parte integrante di una miriade di cocktail, non è mai passato di moda, ma quanti consumatori sapevano che dietro quel nome così internazionale si celava in realtà un vermouth? Pochi davvero. Oggi, invece, moltissime ditte hanno ripreso a produrre e commercializzare questo prodotto, ognuno con la propria ricetta esclusiva e partendo da vini base più disparati. Il vermouth deve il suo nome al termine tedesco “Wer­mut” usato per definire una delle erbe utilizzate per la sua produzione: l’Artemisia absinthium, che per i non addetti ai lavori è il famosissimo Assenzio. Le prime ricette di questa bevanda, che è nata come “vino medicamentoso”, ossia un medicinale erboristico, risalgono ai primi secoli dopo Cri­sto quando era impiegato come rimedio per curare i problemi di stomaco e intestino. «Il suo uso medicinale – si legge sul sito www.vermouthditorino.org – continua nei secoli successivi, ma con il Rinascimento l’ampio utilizzo delle spezie orientali in Europa permette di arricchire la ricetta connotandola con nuove note aromatiche, come cannel­la, chiodi di garofano e rabarbaro.

A partire dalla metà del Quattrocento il Piemonte inizia ad attestarsi come conoscitore dell’arte della distillazione e, nel Settecento, i liquoristi di Torino godevano di ampia celebrità. È proprio dal capoluogo piemontese che ha inizio l’evoluzione del Vermouth di Torino come lo conosciamo oggi, da bevanda medicinale ad aperitivo conviviale ed è in questo periodo che la città inizia ad ospitare opifici, liquorerie e farmacie speziali. Nel 1736 nel codice farmaceutico “Pharmacopoea Taurinensis” si descrive il “Vinum Absinthites”, composto dalle sommità fiorite dell’assenzio e dalle radici del calamo aromatico. A Torino i liquoristi e i confettieri erano iscritti all’Università dei Confettieri e Liquoristi della Città di Torino, una confraternita di arti e mestieri che riuniva tutti i produttori dei nuovi liquori che negli anni seguenti avrebbero reso grande la tradizione piemontese. Oggi sul mercato se ne trovano moltissime varietà, bianco, rosso, rosato; dry, dolce o analcolico: tante proposte in grado di conquistare il popolo dei drink e della movida.