La prima pagina del Corriere in edicola lunedì 1 agosto 2022

Ecco la prima pagina del numero 30 del Corriere di Alba Bra di lunedì 1 agosto.

SENZA DOTTORI 15 posti scoperti tra albese e braidese Cresce il numero dei comuni e delle zone senza un medico di famiglia. Ad essere penalizzate sono soprattutto le aree collinari con meno mutuati. E la Regione corre ai ripari

CINEMA IN CRISI, nelle sale di Alba e Bra cali del 70%. E’ crisi profonda per il settore delle sale cinematografiche, che non si sono più riprese dal “crollo” arrivato con la pandemia. Nel 2019 sulle poltroncine delle sale di Alba si sono seduti 99.313 spettatori, diventati 21.089 nel 2021. A Bra, nello stesso arco di tempo, il numero degli spettatori è passato da 93.171 a 25.802. E’ andata un po’ meglio a Dogliani, dove i cali sono stati più contenuti.

1962 LE LANGHE, LA ZONA PIU’ MISERA DEL PIEMONTE : Così il giornalista Alberto Pansa, nel 1962, definiva le Langhe nel suo articolo su La Stampa, in un servizio dedicato alla prima storica telefonata satellitare tra le città di Alba e Medford. Un evento ricordato con una grande cerimonia.

POLITICA: La Granda rischia zero parlamentari: Alle prossime elezione i collegi saranno unificati per il dimezzamento del numero dei parlamentari. Il cuneese sarà abbinato all’astigiano e al torinese e potrebbe quindi non avere nessun rappresentante a Roma.

VIABILITA’: AT CN ma i trattori dove passeranno ? Quando l’autostrada Asti-Cuneo sarà finalmente in funzione, dove passeranno i tanti mezzi agricoli che oggi transitano sulla tangenziale? Un problema da considerare, in un’area agricola come la nostra.

ALBA Come sarà la nuova caserma dei Pompieri: Spazio per un numero maggiore di mezzi e persone, con il passaggio da 10 a 13 uomini per turno. Nella nuova caserma in Zona H i vigili del fuoco amplieranno i loro servizi.

BRA Sul clima cala il silenzio di tutta la politica: L’accusa di Petrini al meeting torinese dei giovani: «In questo momento, quello che sconcerta è il silenzio assordante della politica. Non solo a livello nazionale ma globale!».

LANGHE Un APP per scoprire l’Alta Langa: Si chiama “Alta Langa” la nuova app pubblicata negli store digitali dedicata alle bellezze naturalistiche, storiche e architettoniche delle nostre colline. Tante proposte per i turisti.

ROERO Bilanci positivi per le feste di luglio: Da “Canaleontica” di Canale al “Magliano Alfieri Classic Festival”. Le proposte culturali e musicali del Roero hanno registrato in questo mese di luglio un “tutto esaurito”.

ARRIVA MARIO BIONDI: All’Auditorium Horszowski va in scena l’atteso concerto conclusivo di “Monfortinjazz”

NEI VIGNETI E’ ALLARME ACQUA: Si valuta l’anticipo di raccolta, ma per i Nebbioli c’è il rischio concreto di perdere tutto