Ha riaperto la strada dei 50 tornanti sul Colle di Tenda

Ha riaperto al traffico oggi pomeriggio, venerdì 3 giugno, dopo la pausa invernale, la strada dei 50 tornanti fra Italia e Francia. L’utilizzo di questo collegamento – alternativo a quello che si snoda lungo il valico del Tenda, devastato dall’alluvione del 2020 – è però consentito soltanto a un numero limitato di persone, secondo quanto hanno stabilito le Prefetture di Cuneo e delle Alpi marittime, d’intesa con il Consiglio dipartimentale delle Alpi marittime, i sindaci di Limone Piemonte, Tenda e la Brigue, l’Anas.

In particolare, possono accedere a questa strada soltanto i residenti di Limone Piemonte, Tenda e La Brigue, i lavoratori transfrontalieri che operano in questi comuni e gli escursionisti e turisti che abbiano la prenotazione di almeno una notte negli alberghi o rifugi della zona di Casterino in Francia: con l’eccezione dei turisti con prenotazione, avranno un pass nominativo e numerato rilasciato dai sindaci dei rispettivi Comuni, e i relativi elenchi saranno forniti alle Forze dell’ordine e alla Gendarmeria per i controlli, che saranno intensi. Inoltre, spiegano dalla Prefettura in una nota, “trattandosi di strada in alta quota, stretta, tortuosa, priva di segnaletica e di protezioni, sarà accessibile dalle 6 alle 20 e chiusa la notte”. In aggiunta, c’è il divieto di transito ai camper, alle roulotte, ai bus e più in generale ai veicoli di lunghezza superiore a 6 metri, peso superiore a 3,5 tonnellate e altezza superiore a 2,5 metri; è inoltre vigente un senso unico alternato tra le 6 e le 20 con partenza da Limone Piemonte alle 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 e da Tenda alle 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. All’arrivo della brutta stagione, il collegamento sarà di nuovo chiuso al traffico.

Al momento, la strada dei 50 tornanti è l’unico collegamento possibile per i mezzi a motore fra la valle Vermenagna e la valle Roya. Nel comune di Limone Piemonte è collocato anche uno dei punti di accesso all’Alta di del Sale, che costituisce però un percorso di tipo turistico, pensato per veicoli con particolari caratteristiche costruttive e non adatto al traffico “normale”.