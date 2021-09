Alba e Bra da domani 15 settembre entreranno in vigore le nuove misure antismog

Da domani, mercoledì 15 settembre 2021, entreranno in vigore le misure antismog concordate e decise a livello di bacino padano dalle Regioni con il ministero dell’Ambiente, varate con un provvedimento della Giunta regionale piemontese e adottate dalla Città di Torino con una delibera approvata questa mattina dalla Giunta Comunale.

DIVIETI

– divieto di circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dei veicoli adibiti al trasporto persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 per veicoli alimentati a benzina e dotati di motore diesel e omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a GPL e metano;

– divieto di circolazione, dalle ore 8 alle ore 19 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

– divieto di circolazione veicolare, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1.

PROGETTO “MOVE IN”

Dallo scorso 30 luglio la Regione Piemonte ha inoltre adottato, come già in Lombardia, il progetto sperimentale MOVE IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) con il quale sono promosse modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

Ad ogni veicolo aderente al servizio viene assegnato, in base alla categoria ed alla classe ambientale, un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni. Una scatola nera (black box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare in quelle aree sino al termine dell’anno di adesione al servizio.

Il sistema MOVE IN non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure temporanee di limitazione alla circolazione.

Possono aderire al progetto MOVE IN tutti i proprietari di veicoli, rientranti nelle limitazioni strutturali, che abbiamo l’esigenza di circolare nei territori dei comuni piemontesi interessati dalle restrizioni.

Per aderire al servizio MOVE IN, il proprietario del veicolo o la persona delegata, deve registrarsi sulla piattaforma telematica dedicata “www.movein.regione.lombardia.it” utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), una volta completata la domanda potrà contattare i fornitori dei servizi telematici (TSP) e successivamente l’officina di autoriparazione accreditata presso la quale recarsi per l’installazione della scatola nera.

I costi massimi di adesione al servizio MOVE IN (IVA esclusa) sono: