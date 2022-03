Per il lavoro dei disabili stanziati 40 milioni dalla Regione Piemonte

Quaranta milioni di euro destinati al Fondo regionale per i disabili: è la nuova misura voluta dall’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, annunciata in Terza commissione (presidente Claudio Leone) nell’ambito dell’esame del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Il Fondo, come è stato spiegato, servirà per agevolare l’accompagnamento all’occupazione di tutti i soggetti con disabilità a partire dalla scuola, nello specifico dalla terza superiore, con una presa in carico dei singoli in termini di orientamento ed inserimento lavorativo anche attraverso i Centri per l’impiego (Cpi).

Nell’illustrazione, l’assessore ha poi confermato l’avvio delle Academy attraverso i due bandi aperti su Torino (automotive) e Biella (tessile e green jobs) con un primo stanziamento di 14 milioni; confermato anche l’avvio di altre Academy sul territorio regionale che saranno definite per distretti e filiere.

È stata poi ribadita la volontà della Giunta di potenziare i cantieri di lavoro, suddivisi tra disoccupati e over 58, vista l’alta partecipazione da parte dei Comuni e degli enti locali in termini di progettualità: saranno previsti interventi economici per la formazione professionale e le politiche attive volte al contrasto alla disoccupazione.

Per delucidazioni sono intervenuti i consiglieri Monica Canalis (Pd) e Marco Grimaldi (Luv).

Piemontesi nel mondo

L’assessore regionale che si occupa di emigrazione, Maurizio Marrone, ha poi annunciato che dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, l’attività a supporto de Piemontesi nel mondo ripartirà con uno stanziamento di 200mila euro, equamente diviso tra spese dirette e contributi per le varie iniziative.

Come ha spiegato l’assessore, verrà rivolto particolare interesse alla Consulta regionale per l’emigrazione al fine di promuovere iniziative a tutela degli emigrati, soprattutto quelli di terza generazione, e delle loro famiglie e a rinsaldare i rapporti con il Piemonte, come sta facendo la Fapa (Federaciòn Asociaciones Piemontesas Argentinas) in Argentina, dove da sempre è significativa la presenza dei nostri corregionali.

Marrone ha anche comunicato lo stanziamento di 18mila euro ciascuno per il Museo regionale dell’Emigrazione di Frossaco (To) e per il Museo dello Spazzacamino a Santa Maria Maggiore nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Per approfondimenti sono ancora intervenuti Canalis e Grimaldi.