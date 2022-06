Oltre un milione di euro destinati alle opere stradali in Piemonte

Parte la seconda stagione delle opere stradali in Piemonte. La Regione ha infatti finanziato con 1.250.000 euro la progettazione di altri cinque importanti interventi.

La Città Metropolitana di Torino avrà 200.000 euro per gli interventi di messa in sicurezza della SP6 a Piossasco, la Provincia di Alessandria 400.000 euro la bretella di collegamento tra Strevi e Predosa, la Provincia di Biella 300.000 euro per la messa in sicurezza delle provinciali 320 di Massazza a Gaglianico e 400 nel tratto conosciuto come il Maghettone, la Provincia di Cuneo 200.000 euro per la variante della SP589 per gli abitati di Verzuolo e Manta, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 150.000 euro per di diversi interventi di consolidamento, adeguamento e messa insicurezza di tre strade particolarmente a rischio come le privinciali 90, 70B e 115.

Il presidente della Regione e l’assessore alle Infrastrutture fanno presente che, come promesso, si stanno finanziando progressivamente tutte le opere indicate dai territori, in modo da poter accedere più facilmente ai fondi europei in arrivo che ne consentiranno la realizzazione. Il metodo voluto dalla Regione è in questo modo premiante per le opere che uniscono le caratteristiche di priorità e urgenza con uno stato avanzato di progettazione, così da rendere più rapida la realizzazione secondo le direttive di erogazione dei fondi europei. Si inverte così la tendenza che vedeva interventi spesso indispensabili languire perché privi di coperture economiche, che andavano invece a interventi magari meno urgenti ma che potevano presentare un progetto appetibile per l’accesso ai fondi.

È un altro passo in avanti, aggiungono presidente e assessore, verso un Piemonte cuore pulsante della mobilità europea.