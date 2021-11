“Cuneo in Tavola” protagonista all’Apro Accademia Alberghiera di Alba

Prosegue l’impegno di Apro Accademia Alberghiera per l’affermazione dei prodotti protagonisti del progetto “Cuneo in Tavola” e dei vini che completano il repertorio d’eccellenze che la Granda mette a disposizione della gastronomia e della ristorazione di alta qualità. Per mettere alla prova le potenzialità dei prodotti compresi da “Cuneo in Tavola”, mercoledì scorso – 24 novembre – docenti e studenti hanno realizzato un buffet utilizzando esclusivamente prodotti locali nel creare ricette eccellenti accompagnate dai vini del territorio. Cuneo In Tavola è un progetto finanziato dal PSR Regione Piemonte, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i futuri cuochi all’utilizzo ed alla valorizzazione dei prodotti locali di eccellenza, in particolare i formaggi Bra DOP, Raschera DOP e Toma Piemontese DOP, il Prosciutto Crudo di Cuneo DOP, il Salame Piemonte IGP, la Mela Rossa di Cuneo IGP, in abbinamento con vini DOC e DOCG di Langa e Roero.

“Il progetto – ha commentato l’assessore albese al Turismo Emanuele Bolla – è di grande interesse per la ristorazione locale e, in questo senso, Apro Accademia Alberghiera si sta ponendo come ambasciatore della straordinaria eccellenza della nostra filiera agroalimentare”.