Week end positivo per i colori dell’AstiNuoto

Positiva esperienza per due nuotatori astigiani, Tommaso Dadone e Alessandro Perinel convocati con il Team Dimensione Nuoto per il Campionato Nazionale a Squadre Categoria Ragazzi in programma per il piemonte e la lombardia nella piscina Daniela Samuele di Milano.

Manifestazione che prevede un rappresentante per ogni società ai blocchi di partenza: gli astigiani si sono ben comportati scendendo in acqua 7 volte e collezionando diversi primati personali.

Tommaso Dadone con un programma composto di quattro gare ha migliorato i suoi personali nelle gare dei 100 dorso (1.05.09), 200 dorso (2.23.60) e 400 misti (5.13.14) ben gareggiando anche nelle prove di staffetta; Alessandro Perinel mantiene durante la giornata uno standard per lui buono nuotando tre volte i 100 stile libero (due in staffetta e uno individuale) chiudendo la giornata con il nuovo primato personale di 56.67.

Contemporaneamente, l’Asti Nuoto come Centro CONI ha preso parte alla Giornata Nazionale dello Sport con diversi giovani associati in piazza Alfieri che hanno potuto cimentarsi in diverse prove con divertimento e spirito di gruppo.

Il mese di Giugno sarà per il sodalizion astigiano un periodo con svariati appuntamenti in agenda: si partirà con i regionali Esordienti B (i più giovani in società) per finire ai campionati regionali assoluti passando per diverse gare e meeting che iniziano a “segnare” la fine stagione. Da Lunedì 13 Giugno partirà anche la seconda edizione dell’ATN Swim Camp, centro estivo dedicato a tutti i ragazzi dai 5 ai 14 anni presso il Circolo DLF di Asti.