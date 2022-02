Vaccini: Domenica 6 febbraio primo open day per donne in gravidanza ed allattamento in tutto il Piemonte

Domenica 6 febbraio è in programma in tutto il Piemonte il primo dei due Open day dedicati alla vaccinazione delle donne in gravidanza o in fase di allattamento, con modalità di accesso diretto e percorsi dedicati no Covid. Analoga iniziativa si terrà il 6 marzo prossimo.

“La campagna vaccinale del Piemonte, dopo aver raggiunto e superato gli obiettivi indicati dalla struttura commissariale, legati alle scadenze del green pass ed all’introduzione dell’obbligo per i cittadini over 50, prosegue senza sosta per consentire a tutte le fasce della popolazione di mettere in sicurezza se stessi e gli altri”- affermano il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.

“Con questa finalità, abbiamo deciso di dedicare due open day alle donne in gravidanza, confortati dalle indicazioni che provengono dall’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità che raccomandano fortemente la vaccinazione per la donna in gravidanza e per il nascituro. Come per gli altri open day, anche in questa occasione ringraziamo le Aziende sanitarie regionali e tutti gli operatori sanitari per la loro disponibilità, in particolare esperti e ginecologi che saranno disponibili per fornire tutte le informazioni che possano rassicurare chi aspetta un bambino o è in fase di allattamento e desidera ricevere il vaccino.”

“L’iniziativa della Regione Piemonte di organizzare due Open Day, domenica 6 febbraio e 6 marzo, dedicati alla vaccinazione anti COVID-19 in gravidanza ed in allattamento è molto importante per la salute delle donne e dei loro bambini”- dichiara la Professoressa Chiara Benedetto, direttore di Ginecologia e Ostetricia universitaria1 dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino. Infatti la gravidanza di per sé aumenta il rischio di sviluppare complicanze gravi legate al COVID, che rendono necessarie cure intensive e ventilazione invasiva. In caso di infezione il rischio di mortalità materna è 22 volte maggiore rispetto a chi non l’ha contratta.

Inoltre, l’infezione in gravidanza aumenta in modo significativo la probabilità di avere un parto pretermine e complicanze gravi, come l‘insorgenza di ipertensione o di eventi trombotici.

Anche il bambino ha un maggior rischio di crescere non adeguatamente in utero o di essere ricoverato in terapia intensiva dopo la nascita.La vaccinazione anti COVID-19 rappresenta l’arma migliore per ridurre tutti questi rischi. I vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri: infatti non sono stati dimostrati effetti dannosi nè sul feto nè sul proseguimento della gravidanza. Per di più gli anticorpi prodotti dalla mamma grazie al vaccino passano attraverso la placenta ed il latte materno, offrendo una barriera protettiva al piccolo che ha un sistema immunitario ancora immaturo.”

Elenco degli hub vaccinali dedicati all’open day del 6 febbraio

Torino, AOU Città della Salute e della Scienza: ospedale Sant’Anna (ingresso da via Ventimiglia 3): orario 10-17

Torino, AO Ordine Mauriziano: ospedale Mauriziano, largo Turati 62. Orario 9-18

Asl Città di Torino: Torino, ospedale Giovanni Bosco, piazza del Donatore di Sangue 3. Orario 9-18

Asl Torino 3: ospedale Rivoli, via Rivalta 29; ospedale Pinerolo, via Brigata Cagliari nr 39, dalle 9 alle 17

Asl Torino 4: Ciriè, ospedale, via Battitore 7/9, dalle 9 alle 17 (su prenotazione al numero 011 9217833).

Asl Torino 5: Chieri, consultorio familiare, piazza Pellico 1, dalle 9 alle 18

Cuneo, AO Santa Croce e Carle: Cuneo, ospedale, centro Salute Donna, via Coppino dalle 9-18

Asl Cuneo 1: Savigliano, Crosà Neira, piazza Misericordia e Mondovì, Valauto, via Torino 77. Orario 8.30-13 e 14-18:30

Asl Cuneo 2: Verduno, ospedale. Orario 9-14

Novara, AOU Maggiore della Carità: Novara, ospedale, corso Mazzini 16, dalle 10 alle 16

Asl Novara: Borgomanero, ospedale Santissima Trinità, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17

Asl Alessandria: Novi Ligure, presidio ospedaliero, via Raggio 12; Casale Monferrato, presidio ospedaliero, via Giolitti 2, orario 9-12 e 15-18

Asl Asti: Asti, ospedale Cardinal Massaia, corso Dante 202, dalle 9 alle 16

Asl Biella: Biella, ospedale, via dei Ponderanesi 2, dalle 9 alle 18

Asl Vercelli: Vercelli, ospedale S.Andrea; Borgosesia, consultorio ospedale Ss Pietro e Paolo, dalle 9 alle 18

Asl VCO: Verbania, hub Teatro Maggiore; Domodossola, hub Unione Montana, dalle 9 alle 15

ALTRE DATE:

5 febbraio: Alessandria, AO Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo: Alessandria, ospedale, (ingresso da via Venezia 16).