Torna in presenza la Grande Fiera d’Estate

È ufficiale: dopo due edizioni annullate a causa della pandemia, torna l’atteso appuntamento con la Grande Fiera d’Estate, che si svolgerà a Savigliano da sabato 11 a domenica 19 giugno 2022. Nel 2019 la più grande fiera commerciale del Nord-Ovest che si può fregiare anche del titolo di evento Nazionale, aveva lasciato per la prima volta la storica location di Cuneo per trasferirsi nell’area fieristica di 40.000 m² di via Alba a Savigliano. Il progetto della 45ª edizione della GFE nasce dal desiderio di tornare alla normalità e guardare positivamente al futuro, garantendo la salvaguardia ed il rispetto di tutte le regole anti Covid-19 vigenti. Per informazioni telefonare al 0172/742079, scrivere a info@grandefieradestate.com o visitare il sito Internet www.grandefieradestate.com.

La AL.Fiere Eventi Srl, società proprietaria del marchio GFE e organizzatrice dell’evento dal 2002, è pronta a ripartire con la nuova edizione della Grande Fiera d’Estate con entusiasmo e ottimismo. “La nostra macchina organizzativa è già in movimento dall’inizio di quest’anno, quando il significativo miglioramento della situazione sanitaria generale ci ha portati a ben sperare per la prossima estate – commenta Massimo Barolo, amministratore unico della società –. Ci sentiamo di essere positivi, ad oggi possiamo dire di essere soddisfatti della risposta che stiamo ottenendo da parte degli espositori che ci stanno contattando per prenotare il proprio spazio in fiera. Non era semplice, né tantomeno scontato, che dopo due anni di stop forzato potessimo contare su un una larga base di aziende che ci hanno già espresso la loro volontà di essere presenti. Da parte nostra stiamo facendo tutto il possibile per aumentare i servizi per visitatori e espositori, senza tuttavia far crescere i costi per le aziende. Ad esempio, abbiamo previsto corridoi di passaggio più larghi per evitare assembramenti e abbiamo aumentato lo spazio all’aperto dedicato alle aree verdi. Tutte scelte dettate dal Covid ma operate nell’interesse di tutti, perché chiunque venga alla GFE lo faccia serenamente e in completa sicurezza. Le nostre attenzioni poi sono rivolte in modo particolare agli espositori, ai quali ci sforziamo di riservare trattamenti che non sempre sono visibili a tutti”.

La Grande Fiera d’Estate rappresenta ormai da anni l’appuntamento fieristico di riferimento per il bacino commerciale comprendente il Nord-Ovest italiano, la Liguria e il Sud-Est francese, con oltre 70.000 visitatori e 1.000 stand per 9 giorni di apertura e 78 ore di esposizione. Una vetrina unica nel suo genere per tutte le attività commerciali che vogliono farsi conoscere attraverso gli spazi espositivi e i mezzi pubblicitari messi a disposizione dall’evento. Nelle ultime edizioni hanno scelto di partecipare alla GFE aziende e realtà economiche riconosciute a livello nazionale che hanno presentato novità e soluzioni all’avanguardia nei diversi settori d’appartenenza, offrendo al pubblico consulenze personalizzate e dimostrazioni in loco.

Confermati anche per quest’anno 6 padiglioni tematici: Istituzionale & Tekno (edilizia, impiantistica civile ed industriale, risparmio energetico, servizi alla persona e alle aziende); Arredo (arredamenti per interni ed esterni); Complemento d’arredo & Expo (design, accessori per la casa, illuminazione, tendaggi e tessuti, salute e benessere); Borgo del Gusto (promozione e vendita di prodotti enogastronomici); Expomotor & Outdoor (Macchinari ed attrezzature, veicoli commerciali e industriali, auto, moto, bici, strutture prefabbricate, hobbistica, arredo giardino, arredo urbano); Mangia e Bevi (Punti somministrazione, Food Truck, Api Car).