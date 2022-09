Superenalotto: A Castagnito centrato un 5 del valore di oltre 50 mila euro

Il Piemonte si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 3 settembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 52.309,19 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso L’Angolo di Cate in via Neive 9 a Castagnito, in provincia di Cuneo. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 266,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.

Lotto

Doppietta al Lotto in Piemonte, con vincite per quasi 50mila euro: come riporta Agipronews, a Costigliole d’Asti è stata centrata una vincita da 47.500 euro, mentre a Torino si festeggia con un colpo da 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 714 milioni dall’inizio dell’anno