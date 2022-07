Simona Trucco confermata alla vice presidenza vicaria di Fimaa Piemonte

Martedì scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in Fimaa Piemonte, la federazione dei mediatori immobiliari, creditizi e merceologici aderente a Confcommercio, per esprimere le nuove cariche dirigenziali a livello regionale riunendosi a Torino presso la sede di Confcommercio Piemonte.

Presenti i presidenti delle Fimaa provinciali di Cuneo, Torino, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli.

È stato eletto Presidente, all’unanimità, Franco Dall’Aglio di Fimaa Torino. Vicepresidente vicaria è stata riconfermata all’unanimità Simona Trucco di Fimaa Cuneo mentre è stata eletta Vicepresidente Patrizia Corniani di Fimaa Vercelli.

“Ringrazio tutti i Colleghi per la fiducia che hanno riposto in me – esordisce il neo eletto presidente regionale Franco Dall’Aglio- e ringrazio anche per il lavoro fin qui svolto il presidente uscente Andrea Leo.

Compito del regionale, a mio avviso, è quello di supportare adeguatamente i territori dove Fimaa si deve ancora consolidare, con iniziative formative e convegni in grado di catturare l’interesse dei Colleghi anche non associati. Inoltre, è importante che Fimaa si proponga sempre come valido interlocutore sovra provinciale in tutti quei tavoli di lavoro in cui viene richiesta l’attenzione e la presenza di chi tutela i mediatori, come noi.

Prossima sfida sarà quella di farsi trovare pronti per la gestione della futura Relazione sulla Regolarità Edilizia degli immobili (RRE) in sede di compravendita”.

“Mi unisco – interviene Simona Trucco, confermata vice presidente vicaria di Fimaa Piemonte – alle parole di ringraziamento al Presidente uscente Andrea Leo per il lavoro svolto fino ad ora per la nostra Regione, nella certezza che il neo eletto Franco Dall’Aglio saprà guidare con entusiasmo e competenza questa bellissima squadra di lavoro”. “Il Piemonte è pronto a fare la sua parte in questa importante fase di rinnovamento della nostra professione”.

“Simona Trucco confermata vice presidente vicaria di Fimaa-Confcommercio Piemonte – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – rappresenta l’ottimo risultato del grande lavoro che si sta realizzando a livello provinciale e della giusta direzione nell’azione sindacale portata avanti da Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo”.