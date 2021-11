Dopo aver rincorso a lungo, Langhe Roero riesce a superare Campus Piemonte nelle battute conclusive ed a sbancare il Pala Einaudi. A Moncalieri i ragazzini di coach Danna danno eccome del fino da torcere ai viaggianti, che però sono lucidi a restare sempre in partita ed a ribaltare la contesa proprio quando sembrava ormai sfuggire via.

La partita

La terza giornata di C Silver vede l’Abet S. Bernardo in trasferta contro la Novipiù Campus Piemonte a Moncalieri, farcita di giovanissimi dell’Under 19.

Langhe Roero inizia la sua gara con uno 0-4, poi continua a lavorare spalle a canestro, costruendo buone soluzioni con Toppino e Mattis. Dall’altra parte, però, Campus arma la mano dalla lunga distanza con Makke e Castellino e sorpassa: 13-8. La Novipiù prende fiducia e in contropiede corre e scappa 20-10, anche se gli ospiti recuperano il gap tornando a sfruttare i propri chili nel pitturato. Mittica assiste Gallo per il 25-22 al decimo.

Makke riprende a colpire dal perimetro, ma Zabert fa altrettanto e impatta (28-28). I viaggianti vanno a vuoto per qualche azione ed ecco che i locali ne approfittano subito affidandosi sempre al tiro pesante e alle soluzioni in campo aperto: Castellino impazza ed è 46-39 alla pausa.

Dopo l’intervallo la storia del match non cambia I ragazzi di coach Danna a provare ad allungare a suon di triple ed azioni in contropiede, mentre dall’altra parte LRB rallenta il ritmo, ma è sempre a rincorrere. Mittica riesce a segnare in penetrazione, poi Gioda trova la seconda bomba personale di serata, ma non basta a trovare il vantaggio al trentesimo (65-62).

Inizio nervoso di ultima frazione con la S. Bernardo Abet costretta a incassare un break di Bertino con una giocata da tre punti appoggiandosi al vetro (71-64). Coach Sanino chiama time-out per fermare tutto. Sale allora in cattedra Gramaglia, che dall’arco ricuce e impatta dopo lo scarico di Gallo che aveva ricevuto profondo nel pitturato: 73-73. La Novipiù sfrutta il bonus e riesce restare avanti per qualche istante, ma di lì a poco Toppino piazza il colpo sorpasso dall’angolo (75-76). Gramaglia in penetrazione realizza il reverse del +3 a 1:40 dal termine (75-78). Il finale è concitato. Gli ospiti a recuperano la palla decisiva ed Eirale subisce l’antisportivo che chiude i giochi (78-85).

Langhe Roero vince così la sua seconda partita in altrettanti impegni in C Silver, pur faticando a trovare ritmo contro un Campus energico e dalla faccia tosta. L’Abet S. Bernardo, però, si ricompatta sui due lati del campo nel momento del bisogno e bissa il successo dell’esordio.

Ora è finalmente è quasi maturo il tempo di scendere per la prima vola in campo a Bra, sabato 6 alle 18:15. Nel frattempo, domenica la Serie B giocherà a Vigevano, per poi tornare al Pala 958 la domenica dopo. Insomma, il prossimo weekend per i tifosi ci sarà da divertirsi con una doppia sfida (prima a Bra e poi a Corneliano) davvero da non perdere.

Ufficio Stampa Langhe Roero Basketball

Tabellino

Novipiù Campus Piemonte-Abet S. Bernardo Langhe Roero Basketball: 78-85 (25-22, 21-17, 19-23, 13-23).

Abet S. Bernardo Langhe Roero Basketball: Gramaglia 15, Riccardi ne, Mattis 2, Baldo ne, Zabert 3, Eirale 5, Gallo 15, Caldarone 3, Toppino 9, Gioda 15, Mittica 11. All. Sanino, Ass. Barberis.