Scrittorincittà pronto allo “Scatto”, fino al 21 novembre tanti ospiti attesi a Cuneo

Appuntamento a Cuneo fino a domenica 21 novembre per la 23ª edizione di Scrittorincittà. Come ogni anno la rassegna proporrà incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica. Quest’anno lo farà con modalità ibride, con alcuni incontri online e altri che tornano in presenza, diffusi in varie sedi della città di Cuneo, alcuni dei quali trasmessi anche in streaming per dar modo anche al pubblico lontano di seguire. Il programma curato da Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna e Andrea Valente avrà, quale filo conduttore il tema “Scatti”. Scatti come balzi, salti per andare avanti cambiando all’improvviso l’andatura. «Dopo mesi di immobilità fisica – spiegano gli organizzatori -, di sospensione mentale, abbiamo bisogno di passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo e noi stessi in un nuovo equilibrio. In fondo aveva ragione Albert Einstein: per mantenere l’equilibrio devi muoverti. E ora è il momento dei velocisti, dei trapezisti, di chi ha la fantasia di lanciarsi, perché siamo tutti ai blocchi di partenza, una nuova partenza.

Gli ospiti della XXIII edizione: Ieri ad aprire la rassegna al Teatro Toselli, mercoledì 17 novembre è stato l’evento “Il museo a due voci”: Christian Greco, direttore del Museo Egizio, ed Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, hanno spalancato le porte dei musei mostrandoli come luoghi della creazione della memoria collettiva ma anche come spazi di inclusione e di costruzione di una cittadinanza attiva, in dialogo a partire dal loro libro “Le memorie del futuro”.

Ma il parterre degli ospiti è davvero ricchissimo. Chiara Alessi, Viola Ardone, Ernesto Assante, Lorenzo Baglioni, Marco Bechis, Piero Boitani, Laura Boldrini, Luciano Canfora, Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Giuseppe Catozzella, Paolo Crepet, Maurizio Crosetti, Jeffery Deaver, Oscar Farinetti, Chiara Gamberale, Vera Gheno, Lilli Gruber, Simonetta Agnello Hornby, Marco Malvaldi, Michela Marzano, Ezio Mauro, Giovanni Muciaccia, Piergiorgio Odifreddi, Telmo Pievani, Romano Prodi, Michele Serra, Ingrid Seyman, Carlo Verdelli, Andrea Vitali sono soltanto alcuni dei relatori che interverranno all’ombra della Bisalta. Il calendario completo è consultabile sul sito: www.scrittorincitta.it.