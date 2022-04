Rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’ATL del Cuneese

Nel pomeriggio di ieri, 14 aprile 2022, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’ATL del Cuneese per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 e per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni. Un’Assemblea partecipatissima, con il 95% dei Soci presenti.

L’occasione è stata propizia per riepilogare i 3 anni di attività del Consiglio uscente composto da Mauro Bernardi, Alida Anelli, Gabriella Giordano, Rocco Pulitanò e Beppe Carlevaris (il quale non si era più ricandidato, in quanto Presidente di VisitPiemonte – DMO): anni difficili caratterizzati dalla pandemia e dall’inizio di una guerra che ha colpito l’Europa con ricadute immediate a livello socio-economico. Congiunture di importante peso che però non hanno scalfito il desiderio, sempre più determinato, di portare in evidenza a livello nazionale e internazionale la destinazione turistica Cuneese e testimoniato anche dalla crescita della compagine sociale dell’ente.

L’ATL ha sfruttato il periodo di pandemia ottimizzando gli investimenti in termini di comunicazione, realizzando nuovi materiali promozionali (testi, podcast, foto, video di alta qualità) convogliati nel nuovo portale di informazione e promozione turistica visitcuneese.it e strutturando numerose iniziative di carattere promozionale declinate per i canali web, radio e tv a livello nazionale e internazionale.

I soci dell’ATL hanno plaudito alla relazione del Presidente Mauro Bernardi, approvando all’unanimità il bilancio consuntivo. Si è dunque passati alla votazione per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà rappresentato da: Mauro Bernardi, Gabriella Giordano, Rocco Pulitanò ed Elisa Muriale. La Regione Piemonte ha designato quale suo rappresentante in Consiglio il Sig. Paolo Bruno. Mauro Bernardi riconfermato Presidente: “Ringrazio tutti i Soci dell’ATL del Cuneese per aver votato all’unanimità il mio incarico quale Presidente dell’ente e per aver riconfermato la fiducia nell’operato dell’ATL.”

Rinnovato anche il Collegio Sindacale con l’elezione di Fabrizio Baudino e Aurora Lombardi quali Sindaci effettivi, mentre Lorenzo Durando è il Presidente nominato dalla Regione Piemonte.

“Auguro al nuovo Consiglio di Amministrazione di vivere con noi un’esperienza positiva e di stretta sinergia con il territorio che l’ATL rappresenta. Sono certa che con un buon lavoro di squadra potremo ulteriormente rafforzare l’appeal della nostra destinazione turistica e sostenere, attraverso efficaci azioni di promozione, tutto il comparto.” afferma il Direttore dell’ATL Daniela Salvestrin.