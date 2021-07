Regione Piemonte: rinnovato finanziamento per le attività degli Oratori nel 2021

La Regione Piemonte ha rinnovato il finanziamento della legge 26/2002 per il sostegno alle attività di Oratorio svolte dai diversi Enti di culto dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021: sono stati stanziati 335 euro per ciascuna realtà educativa ed aggregativa dei diversi Enti di culto). Alla Regione ecclesiastica piemontese sono stati assegnati 356.105 euro. Alla Diocesi di Torino spettano 130.375 euro.

La delibera dell’Assessorato alle Politiche sociali, DGR n.3-3433 allegato 1, definisce i criteri per l’accesso al finanziamento con l’invio dell’istanza entro le ore 12 del prossimo 23 luglio a mezzo Pec indicando le progettualità già realizzate dal 1° gennaio 2021 o che si intende realizzare entro il 30 novembre 2021 con specifico riferimento alle finalità della legge.

Sono ammesse le spese riguardanti la formazione dei giovani, per la promozione di attività culturali e del tempo libero, per la diffusione dello sport, per il contrasto all’emarginazione sociale, al disagio e alla devianza in ambito minorile. Considerato il poco tempo a disposizione, per venire incontro alle esigenze delle singole parrocchie che intendono partecipare, l’Ufficio di Pastorale giovanile della Diocesi di Torino sta predisponendo un progetto diocesano che inoltrerà, insieme alle altre diocesi della Regione ecclesiastica piemontese, via Pec nel rispetto dei termini previsti.

Gli Oratori della diocesi di Torino interessati al progetto devono compilare la scheda progettuale pubblicata in allegato a fondo pagina e sui siti www.noitorino.it e www.upgtorino.it, indicando gli interventi più significativi a beneficio delle fasce deboli giovanili e a contrasto dell’emarginazione sociale, e inviarla entro e non oltre venerdì 30 luglio 2021 alle seguenti mail: giovani@diocesi.torino.it, progetti2021@upgtorino.it per consentire di determinare gli importi da attribuire a ciascun centro oratoriano.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Giovani della diocesi: tel. 011.5156342, giovani@diocesi.torino.it.