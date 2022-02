Presentato oggi ad Alba il programma del Centenario Fenogliano

E’ stato presentato oggi a Alba da Margherita Fenoglio, Bianca Roagna e Riccardo Corino Direttrice e Presidente del Centro Studi Belle Fenoglio il programma di appuntamenti del Centenario della nascita di Beppe Fenoglio.

«Oggi, 18 febbraio, è il cinquantanovesimo anniversario della morte di mio padre, ma al contempo è per me un momento di gioia perché è l’occasione per soffermarci sulla data del primo marzo, giorno in cui avrebbe compiuto cento anni. Ci aspettano dodici mesi di celebrazioni, un intero anno ricco di appuntamenti. Mio padre ha dato molto a questo territorio e io sento che il suo impegno e l’affetto per la sua città mi viene restituito avvolgendomi come un caldo abbraccio. Sono orgogliosa di presentare questo ricco calendario nella Sala del Consiglio del Comune di Alba che per noi tutti cittadini albesi rappresenta la Medaglia d’Oro al Valore Militare.»

Margherita Fenoglio

«Accanto ai Soci che da sempre sostengono il Centro Studi, come Regione Piemonte, Comune di Alba, Fondazione Ferrero e Banca d’Alba, abbiamo incontrato compagni di viaggio prestigiosi: la casa editrice Einaudi, il Museo Nazionale del Cinema, la Film Commission di Torino, il Salone del Libro, l’Accademia delle Scienze, diverse università in tutta Italia, istituti italiani di cultura all’estero come quello di Francoforte e il Consolato Italiano a Parigi. Il nostro modello ibrido prevede la presenza di oltre quaranta associazioni del territorio che arricchiscono il programma con iniziative culturali ed artistiche. Per quanto riguarda il calendario, ci siamo mossi nella tradizione contadina e abbiamo diviso il Centenario in quattro stagioni che, in sintonia con la natura, si avvicenderanno per questo anno di festa.»

Riccardo Corino, Presidente del Centro Studi Beppe Fenoglio

«Beppe Fenoglio 22 sarà un anno in cui la letteratura si fonderà con il teatro, la musica, la storia e l’arte per celebrare i 100 anni del nostro scrittore partigiano. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato l’emissione di un francobollo la cui immagine verrà svelata il 1° marzo e l’annullo filatelico per il giorno di emissione. Il Centro Studi, insieme al Comitato Promotore per le celebrazioni del centenario di Beppe Fenoglio, è orgoglioso di organizzare e ospitare tante iniziative capaci di onorare la memoria e l’opera di uno dei massimi protagonisti della letteratura italiana del Novecento.»

Bianca Roagna, Direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio

« Un anno di eventi sono il giusto tributo al nostro Beppe: un grande albese, un grande uomo, un grande scrittore, un grande partigiano. Un uomo di valori, riservato e umile. Uno scrittore che è patrimonio non solo del nostro splendido territorio, ma di tutti, capace di trasmettere sentimenti universali ancora di grande attualità. Non ultimo, partigiano che, insieme a molti altri, ha contribuito a far ottenere ad Alba la Medaglia d’Oro al Valor Militare, un immenso orgoglio per tutta la nostra comunità. Ringrazio i partner che hanno reso possibile questo ricco programma lungo dodici mesi e auguro a tutti buon centenario.»

Carlo Bo, Sindaco della Città di Alba

«Sono orgoglioso non solo come albese, ma soprattutto come Presidente della Regione di aver voluto sostenere il programma così ricco di momenti significativi che si presenta oggi. Da sempre crediamo nel valore della cultura, soprattutto quella radicata così intimamente alla storia della nostra terra e abbiamo non solo grande ammirazione per Beppe Fenoglio come scrittore, ma come sottolinea spesso la figlia Margherita, abbiamo nei suoi confronti un profondo affetto. In questo tempo difficile, dopo la pandemia e in piena ripartenza, celebrare Fenoglio è l’occasione di affermare la matrice culturale antifascista e di rispetto della democrazia nel cui solco ci muoviamo da sempre. La miglior parte della società, imprenditoriale, civile, associativa cui si affiancano doverosamente le istituzioni, si è impegnata e si impegnerà in questo anno di festa cui tutti siamo invitati a partecipare.»

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte