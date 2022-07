Oltre centro ragazzi hanno partecipato all’Artesina Basket Summer Camp

Si è conclusa alla grande la settimana dell’Artesina Basket Summer Camp, il camp estivo più amato dai giovani cestisti. Organizzato dai Gators ma aperto a tutti gli amanti della palla a spicchi, anche quest’anno, come da tradizione, ha ospitato più di cento ragazzi nati tra il 2004 e il 2011 nella splendida cornice di Artesina, in provincia di Cuneo.

I ragazzi e lo staff sono stati ospitati e coccolati presso l’Hotel Marguareis e hanno svolto le attività in vari campi da basket e strutture sportive limitrofe.

La mattinata si suddivideva in diverse stazioni di allenamento in cui i ragazzi ruotavano: sparapalloni, yoga basket (a cura di Francesca Dentice e Angelo Dellarovere), preparazione fisica (con Denis Marangon) solo per citarne alcune. Ogni stazione era gestita da un esperto della disciplina proposta che, coadiuvato da numerosi coach, riusciva a supportare ogni singolo ragazzo. Si sono alternati sui campi i Coach: Gino Sabatino, Marco Racca, Richard Lelli, Stefano Biglia, Gigi Toselli e il giovane Nicolò Scibetta in qualità di arbitro.

Dopo pranzo invece spazio allo sport giocato, con tornei sempre diversi. Gli allenatori hanno fatto il loro “fantabasket” con tanto di aste, proprio come nel fantacalcio.

Alla fine della settimana, Coach Sabatino è stato il vincitore della categoria “grandi” e Angelo Della Rovere dei “piccoli”.

Numerosi gli ospiti che hanno approfondito le loro discipline di competenza suscitando interesse e tante domande soprattutto nei ragazzi più grandi.

Il primo è stato Alex Villois che ha tenuto un’approfondita lezione sull’alimentazione sportiva. Marco Malacarne, mental coach, non ha faticato a incuriosire i ragazzi e molte domande sono state poste anche a Davide Debernardi, arbitro CIA. In quest’ultimo caso la curiosità è stata soprattutto sul “passo 0”, a proposito del quale i giovani giocatori non avevano ancora le idee così chiare. In questo frangente Debernardi è stato supportato dal nuovo ed esperto allenatore di casa Gators, Marco Fabbri.

Pietro Cardile, responsabile tecnico territoriale del Piemonte, e Roberto Schinca, allenatore delle squadre giovanili del Piemonte, hanno guidato alcune sedute tecniche.

Alcuni allenamenti, inoltre, sono stati tenuti dalla Coach Hania Steiciuk, completamente in lingua inglese.

Tra gli ospiti anche Maurizio Ghigo che sta vivendo la sua carriera sportiva ad alti livelli in serie B e ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza di questi anni.

Tutte le sere animazione, curata dall’inesauribile Alessio Colonna, con giochi che hanno divertito i ragazzi e lo staff.

Il camp si è concluso sabato con la grande festa finale durante la quale sono state distribuite le nuove e bellissime divise. Duecento persone, tra familiari e amici, si sono ritrovate a mangiare e giocare insieme.

Alla fine, visibilmente stanco, il responsabile tecnico del Camp Gigi Toselli si è dichiarato “estremamente soddisfatto di questa nuova edizione. Ogni anno riusciamo a migliorare un po’ e ora il camp è ancora più entusiasmante per i ragazzi. I feedback positivi che ho ricevuto, oltre che dai ragazzi, anche dalle famiglie mi rendono molto orgoglioso del lavoro fatto e di tutto il team che rende ogni anno possibile questa settimana. Alcuni tra i piccoli, soprattutto le prime sere, hanno accusato un po’ la lontananza da casa e dalle famiglie, ma poco a poco, con pazienza e serenità, siamo riusciti a far loro superare l’ostacolo e hanno potuto godersi a pieno questa nuova esperienza. Per molti, infatti, era la prima vacanza da soli.

Un grande grazie va allo staff che, con impegno ed entusiasmo, mette anima e corpo nella preparazione e nella realizzazione dell’ABSC ed alle famiglie, che ci affidano con fiducia i propri figli. Ora chiudiamo i camp estivi e poi andremo in ferie per ricaricare le pile in vista della nuova edizione dell’Artesina Mountain Camp di agosto”.