Novità e appuntamenti alla Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia

CORTEMILIA – È giunto il momento della Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia, la manifestazione principale sul territorio langarolo nel mese di agosto, con due settimane di cultura e eventi gastronomici con protagonista la Tonda gentile, la specialità tipica del paese e in generale dell’Alta Langa, celebre per la sua alta qualità soprattutto nella pasticceria.

Inaugurazione sabato 20 agosto alle 17.30 di fronte al palazzo municipale, seguirà la Passeggiata enogastronomica per le vie del paese a partire dalle 19.30 nel centro storico, tutta la serata sarà animata dai gruppi musicali “Luca & Chiara”, DJ Willer, Tuttafuffa e Sugarbeats.

Alle 21.30 il “Cinema elegante”, nel Cortile tra piazza Beppe Fenoglio e via Garibaldi, concerto con proiezioni con l’Orchestra classica di Alessandria, in collaborazione “International music competition, Antidogma musica e Famiglia Caffa. La serata si concluderà con uno spettacolare show di fuochi d’artificio in musica dall’antica Torre alle 22.30 e alle 24 musica e ballo con dj set con i “Tuttafuffa” in piazza Oscar Molinari.

A partire dalle 9 vie e piazze del centro ospitano i produttori del Piemonte e da altre regioni d’Italia e l’esposizione di macchine agricole. Inoltre il “Mercatino dla roba veja e antica” dalle 9 per tutta la giornata in Borgo San Pantaleo un momento dedicato agli amanti dell’antiquariato e del collezionismo. Per i bambini non mancheranno i giochi di una volta in Borgo San Michele. I negozianti del centro storico inoltre per tutta la giornata offriranno sconti pazzi su merce selezionata.A partire dalle 10 e per tutta la giornata “Indovina la nocciola più buona del mondo” a cura della Confraternita della Nocciola Tonda gentile di Langa. Alle 12.30 apre la “Casa Nocciola”, stand gastronomico nei locali del Convento francescano. La giornata prosegue alle 15.30 nel centro con la sfilata e il tradizionale lancio di Nocciole: sfileranno le Nizurere, insieme agli Sbandieratori di San Damiano D’Asti e alla Confraternita della Tonda Gentile di Langa. Alle 18 aperitivo culturale nel giardino di Palazzo Rabino con Luciano Bertello e Luigi Sugliano che presenteranno il libro “Alla ricerca dello spirito della cucina delle alte Langhe”. In serata a partire dalle 21.30 il concerto della Shary band”.

Al via il secondo “Trofeo Nocciola Alta Langa” alle 21, sfida al cordino tra i fratelli Vacchetto e i fratelli Gatto nello sferisterio comunale.

Aperitivo culturale alle 18 nei giardini di Palazzo Rabino con Beppe Conti che presenta il suo libro “Langhe e Roero in bicicletta”, a moderare Luciano Bertello. Alle 21.30 nei locali del Convento francescano, a cura di ReteTeatri “Lascia che sia fiorito – Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco tra le ombre di Spoon River” Con Paolo La Farina e Monica Massone, tastiere e voce di Benedetto Spingardi.

Dino Rossello presenta il libro “La vita sul filo” alle 18.30 nel cortile tra piazza Beppe Fenoglio e via Garibaldi. Alle 21 serata danzante con l’Orchestra “I Roeri” nei locali del Convento Francescano e l’esibizione dei ballerini della scuola “Universal dance” di Canelli.

Venerdì 26 alle 18.30 aperitivo culturale con Chiara Moscardelli che presenta il suo libro “La ragazza che cancellava i ricordi”, a moderare Annalisa Beccuti. Alle 21 presso il Campo sportivo “Massimo Delpiano” in località San Rocco il concerto di Francesco Renga, uno dei migliori cantanti del panorama pop rock nazionale. Partito come frontman dei Timoria, ha poi vinto il festival di Sanremo con la canzone “Angelo”, ha pubblicato 8 album e collaborato con artisti di fama mondiale come Patti Smith. Biglietti disponibili su www.ticketone.it e presso l’Ufficio turistico di Cortemilia. Per informazioni 0173/81027.

Si parte alle 10.30 col convegno: “Nocciola e Territorio: un binomio vincente” nella Chiesa del Convento Francescano. Alle 15.30 attività, laboratori e divertimento per bambini nel centro storico. I “Timbales percussion” animeranno le strade nel corso di tutta la giornata. Alle 16.30 in piazza Oscar Molinari ReteTeatri presenta “Il cappello a cilindro rosso”, spettacolo teatrale per bambini. Un viaggio divertente tra gli arcani dell’animo umano, con Paolo La Farina e Monica Massone. Testo e regia di Paolo La Farina. In serata dalle 21 nel Convento francescano “Fluo Party” con dj set by Radio Vega e Bodypainting by Diego Bormida.

Domenica 28 sarà l’ultima giornata della fiera. Si parte con i produttori del Piemonte e delle altre regioni a offrire i loro prodotti tipici per vie e piazze. La giornata sarà raccontata da Radio Valle Belbo in diretta dalla sua postazione.

Fautor Langae

Alle 9.30 nella Chiesa del Convento francescano la cerimonia di consegna del Premio fautor Langae – Nocciola d’oro 2022: la Confraternita della Tonda gentile darà i riconoscimenti a Valerio Berruti, artista, pittore e scultore, Fabio Gallina, giornalista e speaker radiofonico, Paolo Tibaldi, attore e regista e Giuseppe Bernocco, imprenditore (Galup, Streglio, Gruppo Tcn). Verranno inoltre assegnati il “Premio Cortemiliese DOC” a Franco Brandone, insegnante in pensione, e il titolo “Ambasciatore della Nocciola nel Mondo” a Riccardo Illy, noto imprenditore del caffè, ex sindaco di Trieste e presidente del Friuli Venezia Giulia, appassionato del mondo del vino, della nocciola e delle Langhe. Alle 10,30, Pier Giorgio Mollea, amministratore delegato della Nocciole Marchisio, consegnerà, il Premio “Una vita per la nocciola”, riconoscimento che premia l’impegno e la determinazione di chi ha dedicato la propria esistenza alla corilicoltura. L’evento sarà presentato dal giornalista Marcello Pasquero e animato dalla musica del maestro Walter Porro.

Alle 15.30 “Indovina la nocciola più buona del mondo” a cura della Confraternita, mentre le vie del centro saranno animate da “Marciapè Street Band”. Alle 18.30 nuovo aperitivo culturale con Paola Gula che presenta il suo libro “Caffè corretto”, modera Luciano Bertello. Infine in serata alle 21 nei locali del Convento francescano “The Blues Brothers Tribùte Band Fabulous Rhythm And Blues Revue”. Per tutto il corso dell’evento sarà attiva negli orari di pranzo e cena lo stand gastronomico “Casa nocciola” nei locali del Convento francescano per offrire a tutti il meglio della tradizione culinaria locale.