Montà: Tutto pronto per la sagra di settembre 🗓

Torna, a Montà, la Sagra di Settembre: evento irrinunciabile per la quasi-fine dell’estate roerina, e giunto quest’anno alla sua edizione numero 57. In cabina di regia: i ragazzi della giovanissima Pro Loco guidata da Cesare Taliano, pronti ad unire impegno e passione in onore della propria cittadina. Si partirà venerdì 2 settembre con il rito della festa di Leva 2002&2003 in piazza San Michele con il dj-set targato Sickmode a partire dalle 22, mentre un’ora prima – in piazza San Michele – in consolle ci saranno gli Avanzi di Balera. Novità di questa edizione: l’abbinamento di proposte giovanili di “Meet-Ico”, che si presenterà al pubblico sabato 3 settembre alle 15 con una grande caccia al tesoro presso l’area dei Piloni. In serata, in piazza San Michele, ci saranno il concerto della Sciarada Rock Party Band e, a seguire, il quinto volume di “All Star Local Diggeis” per continuare alla grande la serata. “Meet-Ico” sugli scudi anche domenica 4 settembre, con animazioni e giochi di gruppo presso i campetti parrocchiali: in piazza San Michele, dalle 20.30 in poi, ci sarà il gradito ritorno di “Etnicamente-Culture che si incontrano”, kermesse creata dal produttore discografico montatese Roberto “Orde” Casetta e che per la seconda storica volta si porta in calendario in epoca di sagra, tra musica e cultura. Sotto queste insegne, nella prima serata domenicale si esibiranno così gli Afrodream e Sandro Joyeux. “Meet-Ico” farà ancora la sua bella parte da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, sempre ai campetti: con i workshop artistici ogni volta dalle 14.30 e, tutte le sere, con i tornei di calcio a 5 e beach volley. Martedì 6 settembre, dalle 20, largo al dj-set “Vini e Vinili”, che si ripeterà la sera successiva in alternativa allo spettacolo del “Teatro a Pedali” presso il Centro Outdoor di località San Grato. Giovedì 8 settembre, dalle 20, spazio per il concerto delle Binele Folk in apertura ai Tre Lilu: mentre venerdì 9 settembre sarà la volta della notte bianca con mercatini, negozi aperti, il concerto di The Sweet Life Society e un nuovo round di “All Star Local Diggeis”. A proposito di spettacoli: da segnalare il dj-set dei Tuttafuffa di sabato 10 settembre e il tributo a Cesare Cremonini della band dei Maggese di domenica 11 settembre. Infine, lunedì 13, al mattino ci sarà la rituale fiera commerciale e agricola di fine sagra in piazza Vittorio Veneto. Nel corso della manifestazione, nella centralissima piazza San Michele, non mancherà lo spazio per l’enoteca della Sagra “Il salotto” (tutte le sere, tranne lunedì 5) e il punto enogastronomico “TutapOstu” (da venerdì 2 a domenica 4 settembre, e poi da giovedì 8 a domenica 11 settembre). Per le prenotazioni, si potrà fare affidamento ai canali Facebook e Instagram della Pro Loco di Montà: oltre che al numero telefonico 353/37.19.030.