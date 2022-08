L’Orchestra “Bruni” di Cuneo suonerà a Capanna Niculin in diretta nazionale su Rai 3

CUNEO– Tutto pronto per l’edizione 2022 del tradizionale concerto sinfonico di Ferragosto che si terrà a Limone e sarà trasmesso dalle 12,45 in diretta nazionale Rai. L’appuntamento è a Capanna Niculi, una conca naturale a 1.866 metri di quota. Insieme all’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa che sostituisce il maestro Andrea Oddone dopo cinque anni di direzione in questo evento, si esibiranno il mezzosoprano Anna-Doris Capitelli e il tenore astigiano Enrico Iviglia. In programma brani di musica classica, dall’ouverture tratta da “Il flauto magico” di Mozart a quella del “Don Giovanni”, passando per i due brani di Rossini: l’aria di Narciso “Intesi, ah! Tutto intesi” e il duetto “Un soave non so che”, tratto da “Cenerentola”. Saranno eseguiti anche un brano dalla “Traviata” di Verdi e uno da “La vedova allegra” di Lehar.

Il 14 e il 15 agosto gli impianti di risalita saranno regolarmente aperti, così come tutti i punti di ristoro della zona, ma il servizio di trasporto disabili è previsto solo a Ferragosto (prenotazioni entro venerdì 12 agosto chiamando l’Ufficio turistico al numero 0171-925281). Capanna Niculin si raggiunge in tre ore di cammino a piedi dal centro di Limone (8 km di percorso, 860 metri di dislivello) oppure in telecabina Bottero (poi un’ora di cammino, per 2 km e 200 metri di dislivello) o in seggiovia Cabanaira (poi percorso in discesa di pochi minuti). Costo biglietto 10 euro andata e ritorno, l’accesso agli impianti è consentito anche ai cani, al guinzaglio in telecabina, con il trasportino in seggiovia. I ciclisti possono usare il percorso in direzione frazione di San Giovanni per poi continuare verso Maire Valletta, oppure da Limone 1400 risalire i tornanti verso il colle di Tenda e proseguire a sinistra dal parcheggio dello Chalet Le Marmotte. Previste anche navette e parcheggi obbligatori.

La manifestazione, come di consueto, sarà anticipata domenica 14 agosto dalle prove generali, previste alle 14 per circa tre ore. Oltre alla diretta nazionale su Rai 3, Rai Sat e Rai Italia a partire dalle 12.45, anche in registrazione su Rai-Play e sul sito della Tgr Piemonte.

Ufficio Stampa Provincia di Cuneo