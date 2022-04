La prima pagina del Corriere in edicola martedì 19 aprile 2022

Ecco la prima pagina del numero 15 del Corriere di Alba Bra di martedì 19 aprile.

PIAGA SICCITA’ VIETATO TUTTO, In provincia solo tre giorni di pioggia in quattro mesi: LA SITUAZIONE Appello delle Società di gestione degli acquedotti ai Comuni: «Usate ogni canale, anche i Social, per dire alla gente di non sprecare l’acqua» I DIVIETI IMPOSTI: Le nuove ordinanze vietano d’irrigare orti e giardini, lavare l’automobile e riempire le piscine. E c’è anche chi si organizza con le autobotti…

AFRICA CHIAMA LANGHE; AIUTATECI A FARE IL VINO: Gli insegnanti dell’Enotria in partenza per l’arcipelago di Capo Verde. Per due anni, i nostri esperti si alterneranno nel piccolo Paese africano, per insegnare alla popolazione come si coltiva la vite e come si producono i vini.

FURTI D’AUTO In Italia il record di auto rubate: In Italia vengono rubate in media 19 auto ogni ora, il numero più alto d’Europa. In Granda va un po’ meglio, ma il furto dell’auto resta una piaga in costante crescita. Scopriamo la classifica delle vetture più rubate…

COVID, Via alla 4° dose per gli anziani: E’ iniziata la “chiamata” dell’Asl per somministrare la quarta dose del vaccino agli over 80. Intanto i contagi continuano a salire: la Granda è adesso la provincia con la maggior incidenza dell’intero Piemonte.