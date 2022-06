La prima pagina del Corriere in edicola lunedì 6 giugno 2022

Ecco la prima pagina del numero 22 del Corriere di Alba Bra di lunedì 6 giugno.

CRESCITA RECORD PER LE BOLLICINE ALTA LANGA: In quattro anni sono triplicati i produttori e le etichette: LA PRIMA A TORINO: All’Italdesign va in scena l’edizione 2022 della degustazione in anteprima delle bollicine “Made in Langa”, che conquistano sempre più appassionati – NUOVO DIRETTIVO: Dopo il passaggio di consegne tra Giulio Bava e Mariacristina Castelletta, nel Consorzio si pensa a progettare il futuro e a far crescere l’export

SPAZZAMONDO Grande partecipazione, un segno di speranza?

SOCIETA’ – CASE DI RIPOSO NELLA BUFERA: Appello delle RSA dell’intera provincia alla Regione. Le strutture per anziani denunciano carenza di personale sanitario, liste d’attesa sempre più lunghe e spese di gestione diventate ormai insostenibili.

COVID 4° DOSE PIEMONTE PRIMO IN ITALIA: Il Covid fa meno paura, ma la campagna vaccinale non si ferma. Secondo gli ultimi dati del Ministero, il Piemonte è la regione più virtuosa d’Italia per quanto riguarda il numero delle quarte dosi somministrate.