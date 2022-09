La prima pagina del Corriere in edicola lunedì 12 settembre 2022

Ecco la prima pagina del numero 34del Corriere di Alba Bra di lunedì 12 settembre

UNA PROVINCIA SENZA LAUREATI: Ultimi in Piemonte: In Granda la percentuale di laureati e diplomati è tra le più basse d’Italia, in fondo alla classifica con Crotone. Studio o lavoro: Ma c’è anche chi vede il bicchiere mezzo pieno: «I ragazzi non studiano perché trovano subito lavoro»

CARO BOLLETTE, RISCHIAMO UN INVERNO SENZA PISCINE: Gli impianti natatori al coperto sono in ginocchio. L’importo delle bollette energetiche è triplicato e le piscine non possono più permettersi le spese per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti. Senza aiuti, molti impianti hanno annunciato la chiusura a dicembre

RICORDO, UN TARTUFO PER LA REGINA ELISABETTA: Nel 1959 la Regina Elisabetta II, da poco scomparsa, ricevette il “Tartufo dell’Anno”. In una lettera da Buckingham Palace ringraziò gli albesi per l’apprezzatissimo dono.

OSPEDALE Premio Gratitudine a Franca Ferrero : La signora Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, riceverà oggi, lunedì 12 settembre, il “Premio Gratitudine” assegnato dalla Fondazione Ospedale Alba Bra.

ALBA Il Comune vuole una città senza auto: Agevolazioni per chi va in bici e trasporti pubblici gratuiti. Parte il progetto del Comune per incentivare la mobilità sostenibile e convincere gli albesi a lasciare l’auto in garage.

BRA Il Museo Craveri sarà a misura di disabili Pronto un progetto da 500mila Euro per rimuovere le barriere dal Museo Craveri e realizzare nuovi percorsi sensoriali, tattili e sonori dedicati ai diversamente abili.

LANGHE Neri Marcorè diventa santostefanese: Il poliedrico artista Neri Marcorè – grande studioso e appassionato di Cesare Pavese – ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Santo Stefano Belbo.

ROERO Cani e gatti lotta al randagismo: I Comuni di Piobesi e Corneliano hanno stanziato nuovi fondi per potenziare il servizio di cattura dai cani vaganti e contrastare il fenomeno del randagismo

TORNA LA FESTA DI GOWINE: Per due week end il centro storico albese diventa un grande banco d’assaggio

CENE LETTERARIE NEL ROERO: Con “Gustose Narrazioni” arrivano le cene con spettacoli dedicate a Fenoglio

ACAWEB: La pagina dell’Associazione commercianti albesi.

E Inoltre, appuntamenti spettacoli e gli annunci del Mercatino.