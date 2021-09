In consiglio comunale a Bra si discute sul tema sicurezza

«Il tema sicurezza pubblica è da sempre tutti i giorni in cima all’agenda amministrativa nostra e in particolare mia» – ha assicurato il sindaco Gianni Fogliato (Pd) pochi minuti fa in Consiglio comunale a Bra. Ha risposto a un’interpellanza urgente, fuori tempo massimo del regolamento ma ammessa alla discussione dal presidente Fabio Bailo, riconoscendone il carattere di eccezionalità. Riguarda il fatto accaduto la notte tra venerdì e sabato scorsi in via Principi di Piemonte: qui un gruppo di giovani è stato filmato mentre dava l’assalto a una vettura e ai suoi occupanti, calci e pugni a quanto pare dopo una lite per futili motivi.

L’interpellanza è stata presentata da Annalisa Genta, consigliera di FdI, lo stesso partito di Guido Crosetto, l’ex parlamentare che ha diffuso il video dell’assalto su Internet. Genta nella replica a Fogliato ha invitato a fare di più «insieme» in ambito sicurezza. Ha evidenziato che ci sono tanti segnali allarmanti, non solo quello al centro dell’interrogazione, emersi dalle cronache negli ultimi mesi: si parla di criminalità organizzata fortemente infiltrata nel tessuto sociale e di spaccio di droga, di un omicidio maturato nell’ambiente mafioso a cui fa capo il traffico di stupefacenti. «A Cheese è andato tutto bene, ma non tutto è sempre bello e magnifico in questa città» – ha avvertito Genta. E riguardo alla probabile chiusura del posto Polfer alla stazione Fs ha aggiunto: «Se tolgono questo presidio importante, ci dobbiamo incatenare tutti. Quello è un luogo pericoloso, andate alla sera a fare un giro, ci sono bivacchi dappertutto».