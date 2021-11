IllumiNatale – Dal prossimo 8 dicembre Cuneo accende il Natale: ecco il programma completo

Per Natale Cuneo si accende di luce. Una splendente scia luminosa che, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, abbraccerà come una stella cometa anche Limone Piemonte, Tenda, La Brigue, Saorge e Breil, territori colpiti dalla terribile alluvione dell’ottobre 2020.

“Pensiamo a come era Natale l’anno scorso, prima che arrivassero il lockdown e i vaccini, chiusi in casa, separati dalle nostre famiglie, in quei giorni ognuno di noi ha sognato un Natale di socialità – spiega Federico Borgna, Sindaco di Cuneo e Presidente dell’Associazione Comitato Cuneo Illuminata -. L’Associazione ha voluto partire da lì, da quel forte desiderio di stare insieme che ha caratterizzato le nostre feste nel 2020. Così è nato IllumiNatale, un evento creato con l’obiettivo di costruire un divertente percorso di avvicinamento al Natale, in grado di creare opportunità di socialità per tutti, bambini, famiglie e allo stesso tempo di fornire occasioni di sviluppo anche in chiave turistica e sostenere così il sistema di commercio del vicinato che è quello che ha patito di più questi mesi di pandemia”.

Una manifestazione del tutto nuova quindi, che avrà come protagonista la luce declinata in diverse forme.

Piazza Galimberti diventerà un vero e proprio teatro all’aperto, che ospiterà sul suo palcoscenico il primo Capodanno nella piazza principale di Cuneo con concerti, dj set, street food e grande spettacolo con le fontane luminose danzanti e le dame giganti, ma anche un grande albero luminoso e nomi prestigiosi del teatro di strada europeo come Andrea Loreni il funambolo, meravigliosi spettacoli acrobatici sospesi all’altezza di 50 metri. Le vie e le piazze del centro saranno attraversate da parate musicali e personaggi luminosi che si affiancheranno a diverse installazioni, vere opere di luci e arte. E poi attività per bambini e famiglie, la camminata/corsa non competitiva Babbo Run, i mercatini di Natale, le visite guidate alla scoperta della città e ai presepi del centro storico, la giostra dei cavalli e la pista di pattinaggio in Piazza Europa, gli Antichi Mestieri e la rievocazione storica dei Re Magi e tanto altro.

Le luci si accenderanno mercoledì 8 dicembre, con Andrea Loreni, unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, che alle 18.30 attraverserà Piazza Galimberti su un cavo illuminato a led sospeso a 15 metri d’altezza per illuminare “virtualmente” non solo la città, ma anche i comuni colpiti dall’alluvione del 2020 che accenderanno le loro luminarie natalizie in contemporanea con quelle del Comune di Cuneo.

Ricco il programma, che vede in calendario anche spettacoli di circo contemporaneo e teatro urbano con compagnie di fama internazionale come i francesi “Trans Express”, i “Lineadaria” e gli “Eventi Verticali”. “Dopo due anni di pandemia che ci ha impedito di portare a Cuneo i grandi eventi urbani che caratterizzano da sempre il Festival Mirabilia, è un vero piacere collaborare con il Comune e l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata per portare finalmente in città alcune delle più grandi compagnie europee di teatro urbano, con spettacoli meravigliosi” spiega Fabrizio Gavosto, direttore artistico del Mirabilia Festival.

L’evento è organizzato da Associazione Comitato Cuneo Illuminata (di cui fanno parte Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, Confartigianato, Conitours, We Cuneo, Atl del Cuneese, Promocuneo), con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Cuneo e la collaborazione del Festival Mirabilia.

PROGRAMMA

MARTEDI’ 7 DICEMBRE

ASPETTANDO ILLUMINATALE– Alle ore 18.00 accensione dei 130 alberelli presenti sulla piazza ex Foro Boario, carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale, concerto del gruppo vocale “Elephant Claps”, omaggio di zucchero filato ai bambini, accensione di un maxi Babbo Natale alto 10 metri – A cura di Open Baladin Cuneo

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO – Dalle ore 10.00 alle ore 19.30 in Contrada Mondovì, Piazza Boves e Largo Audiffredi (piazzetta Municipio), esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo il mercatino si svolgerà in piazza Virginio) – A cura di “Made in Cuneo” e Comitato commercianti di Contrada Mondovì

– Alle ore 16.45 lungo Via Roma, Piazza Foro Boario e arrivo in Piazza Galimberti – A cura di Mirabilia VISITE GUIDATE – Alle ore 17.00 visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… Informazioni e prenotazioni: tel. 0171/698749, 0171/696206 o email info@cuneoalps.it, costo: 11 euro a persona – A cura di Conitours (www.cuneoalps.it)

– Alle ore 18.00 in piazza Galimberti, saluti delle autorità e accensione addobbi natalizi in città. In concomitanza, in segno di solidarietà e vicinanza, verranno accese le luminarie natalizie anche nei comuni di Limone Piemonte, Tenda, La Brigue, Saorge e Breil, colpiti dall’alluvione del 2020. GRANDE EVENTO: TRAVERSATA FUNAMBOLICA LUMINOSA DI ANDREA LORENI IL FUNAMBOLO– Alle ore 18.30 in Piazza Galimberti (www.ilfunambolo.com) – A cura di Mirabilia

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE

SHOW COOKING A TEMA NATALIZIO– Alle ore 18.00 presso Open Baladin Cuneo (Piazza Ex Foro Boario) – A cura di Open Baladin Cuneo

VENERDÌ 10 DICEMBRE

LABORATORIO “LA SLITTA DI BABBO NATALE”– Dalle ore 16.30 al Museo Civico laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 7 anni, con realizzazione di una colorata slitta natalizia, comprensiva della riproduzione di Babbo Natale. Prenotazione obbligatoria: tel. 0171/634175 o email museo@comune.cuneo.it, costo: 5 euro a bambino – A cura di Museo Civico Cuneo

SABATO 11 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE “NATALE IN CORSO GIOLITTI” – Dalle ore 8.00 alle ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo; animazione con zampognari e Babbo Natale – A cura dell’associazione “L’Isola che c’è” e i commercianti di Corso Giolitti

– Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 in Corso Giolitti rievocazione dei mestieri di un tempo I LABORATORI IN SERRA – Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso l’Orto didattico (ritrovo presso Infopoint, P.le W. Cavallera 13; in caso di pioggia alla Casa del Fiume) laboratorio per famiglie con bimbi di 6-11 anni: Informazioni e prenotazioni: tel. 0171-444501 o email eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it – A cura di Parco Fluviale Gesso e Stura

– Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma LABORATORIO “LA RENNA RUDOLPH E LE SUE COMPAGNE DI VIAGGIO” – Dalle ore 15.30 al Museo Civico laboratorio creativo per bambini dagli 8 ai 11 anni, con realizzazione dell’intera “squadra di pilotaggio” della slitta di Babbo Natale e con l’utilizzo di colorati e divertenti materiali di riciclo. Prenotazione obbligatoria: tel. 0171.634175 o email museo@comune.cuneo.it, costo: 5 euro a bambino – A cura di Museo Civico Cuneo

– Alle ore 15.00 e alle ore 16.30 al Museo Diocesano, laboratorio per bambini (5-12 anni) per imparare a realizzare un decoro luminoso con nastri e brillantini, candele e luci senza dimenticare il vero festeggiato Gesù Bambino. Informazioni e prenotazioni: tel. 353/4261755 o email museo@operediocesicuneo.it, costo: 7 euro (laboratorio+merenda), riduzioni con coupon La Guida o Fidelity card – A cura di Museo Diocesano Cuneo (www.museodiocesanocuneo.it) SPETTACOLI LUMINOSI ITINERANTI – Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 in Via Roma, Corso Nizza e Corso Giolitti “World of Wonders – Moonlight” con la compagnia “Teatro per Caso” – A cura di Mirabilia

– Alle ore 17.00 visita guidata raccontata tra le luci di Natale. Informazioni e iscrizioni: tel. 35175556443 o emailcuneo@delegazione.fondoambiente.it – A cura di FAI Delegazione di Cuneo. VISITE GUIDATE – Alle ore 17.00 visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… Informazioni e prenotazioni: tel. 0171/698749, 0171/696206 o email info@cuneoalps.it, costo: 11 euro a persona – A cura di Conitours (www.cuneoalps.it)

DOMENICA 12 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE “NATALE IN CORSO GIOLITTI” – Dalle ore 8.00 alle ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo, animazione con zampognari e Babbo Natale – A cura dell’associazione “L’Isola che c’è” e i commercianti di Corso Giolitti

– Dalle ore 8.00 alle ore 19.30 in Corso Giolitti, mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo, animazione con zampognari e Babbo Natale – A cura dell’associazione “L’Isola che c’è” e i commercianti di Corso Giolitti TEST DRIVE AUTO ELETTRICHE IN COLLABORAZIONE CON I CONCESSIONARI – Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in piazza Europa zona colonnine Duferco/Farmacia Comunale – A Cura di Duferco Energia

– Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 in Corso Giolitti rievocazione dei mestieri di un tempo GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE – Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma

– Tutto il giorno in Piazza Galimberti LETTURE NATALIZIE – Alle ore 16.00 al Museo Diocesano attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni (ingresso libero). Prenotazioni: tel. 353/4261755 o email museo@operediocesicuneo.it – A cura di Noau Officina Culturale e Museo Diocesano Cuneo (www.museodiocesanocuneo.it)

– Alle ore 16.00 al Museo Diocesano attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni (ingresso libero). Prenotazioni: tel. 353/4261755 o email museo@operediocesicuneo.it – A cura di Noau Officina Culturale e Museo Diocesano Cuneo (www.museodiocesanocuneo.it) VISITE GUIDATE – Alle ore 17.00 visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… Informazioni e prenotazioni: tel. 0171/698749, 0171/696206 o email info@cuneoalps.it, costo: 11 euro a persona – A cura di Conitours (www.cuneoalps.it)

MARTEDI’ 14 DICEMBRE

“ILLUMINAJOB” – Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo consulenze, webinar e presentazioni di aziende in ottica employer branding per supportare i giovani nella ricerca del lavoro – A cura di “Stati Generali Mondo del Lavoro” (www.statigeneralimondolavoro.it) e Comune di Cuneo

– Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo consulenze, webinar e presentazioni di aziende in ottica employer branding per supportare i giovani nella ricerca del lavoro – A cura di “Stati Generali Mondo del Lavoro” (www.statigeneralimondolavoro.it) e Comune di Cuneo TEATRO: “DA LONTANO – CHIUSA SUL RIMPIANTO” – Alle ore 21.00 spettacolo al Teatro Toselli – A cura di Comune di Cuneo (www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.html)

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE

“ILLUMINAJOB” – Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo consulenze, webinar e presentazioni di aziende in ottica employer branding per supportare i giovani nella ricerca del lavoro – A cura di “Stati Generali Mondo del Lavoro” (www.statigeneralimondolavoro.it) e Comune di Cuneo

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE

“ILLUMINAJOB” – Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo consulenze, webinar e presentazioni di aziende in ottica employer branding per supportare i giovani nella ricerca del lavoro – A cura di “Stati Generali Mondo del Lavoro” (www.statigeneralimondolavoro.it) e Comune di Cuneo

VENERDI’ 17 DICEMBRE

LABORATORIO “IL CENTROTAVOLA DELLE FESTE”– Alle ore 15.30 al Museo Civico laboratorio creativo per adulti, con realizzazione di un centrotavola ispirato alla tradizione della cornucopia beneaugurante degli antichi Romani. Prenotazione obbligatoria: tel. 0171/634175 o email museo@comune.cuneo.it, costo: 7 euro a partecipante – A cura di Museo Civico Cuneo

SABATO 18 DICEMBRE

MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO – Dalle ore 10.00 alle 19.30 in Contrada Mondovì, Piazza Boves e Largo Audiffredi (piazzetta Municipio), esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo il mercatino si svolgerà in piazza Virginio) – A cura dello staff del “Made in Cuneo” e Comitato commercianti di Contrada Mondovì

– Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma LABORATORIO “CHI C’È IN QUELLA GROTTA?” – Alle ore 15.00 e alle ore 16.30 al Museo Diocesano laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni. La storia della nascita Gesù è conosciuta da tutti, ma i racconti scritti per l’occasione permettono di esplorare ogni volta un diverso punto di vista, con un po’ di fantasia e un aiuto dalle sacre scritture andremo dunque alla scoperta della Natività da una nuova prospettiva e con una piccola pausa per una merenda speciale. Informazioni e prenotazioni: tel. 353/4261755 o email museo@operediocesicuneo.it, costo: 7 euro (laboratorio+merenda), riduzioni con coupon La Guida o Fidelity card – A cura di Museo Diocesano Cuneo (www.museodiocesanocuneo.it)

– Alle ore 16.30-17.30-18.30 in Via Roma, Piazza Galimberti, Corso Nizza e Piazza Europa 15 musicisti scatenati e bianco vestiti usciti direttamente dall’immaginario di John Travolta sconvolgono le vie del centro con gags, numeri comici e tiratissimi pezzi anni ’70 – A cura di Mirabilia PARATA MUSICALE “FIRE’S OF CHRISTMAS” CON I PRISMABANDA – Alle ore 17.00-18.00-19.00 in Piazza Europa, Corso Nizza, Piazza Galimberti e Via Roma, parata musicale con la band itinerante che alterna pezzi natalizi che riscaldano il cuore e eventi fiammeggianti – A cura di Mirabilia

– Alle ore 17.00-18.00-19.00 in Piazza Europa, Corso Nizza, Piazza Galimberti e Via Roma, parata musicale con la band itinerante che alterna pezzi natalizi che riscaldano il cuore e eventi fiammeggianti – A cura di Mirabilia VISITE GUIDATE – Alle ore 17.00 visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… Informazioni e prenotazioni: tel. 0171/698749, 0171/696206 o email info@cuneoalps.it, costo: 11 euro a persona – A cura di Conitours (www.cuneoalps.it)

DOMENICA 19 DICEMBRE

MERCATO TRADIZIONALE – Tutto il giorno in Piazza Galimberti

– Tutto il giorno in Piazza Galimberti MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO – Dalle ore 10.00 alle ore 19.30 in Contrada Mondovì, Piazza Boves e Largo Audiffredi (piazzetta Municipio), esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo il mercatino si svolgerà in piazza Virginio) – A cura di “Made in Cuneo” e Comitato commercianti di Contrada Mondovì

– Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma LETTURE NATALIZIE – Alle ore 16.00 al Museo Diocesano attività per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni (ingresso libero). Prenotazioni: tel. 353/4261755 o email museo@operediocesicuneo.it – A cura di Noau Officina Culturale e Museo Diocesano Cuneo (www.museodiocesanocuneo.it)

– Alle ore 16.30-17.30-18.30 in Via Roma, Piazza Galimberti, Corso Nizza e Piazza Europa 15 musicisti scatenati e bianco vestiti usciti direttamente dall’immaginario di John Travolta sconvolgono le vie del centro con gags, numeri comici e tiratissimi pezzi anni ’70 – A cura di Mirabilia PARATA MUSICALE “FIRE’S OF CHRISTMAS” CON I PRISMABANDA – Alle ore 17.00-18.00-19.00 in Piazza Europa, Corso Nizza, Piazza Galimberti e Via Roma, parata musicale con la band itinerante che alterna pezzi natalizi che riscaldano il cuore e eventi fiammeggianti – A cura di Mirabilia

LUNEDI’ 20 DICEMBRE

CONCERTO BASTIANICH E LA TERZA CLASSE – Alle ore 21.00 al Teatro Toselli – A cura di Comune di Cuneo (www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.html)

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE

CONCERTO GOSPEL– Alle ore 22.00 in piazza Ex Foro Boario – A cura di Open Baladin Cuneo

VENERDI’ 24 DICEMBRE

GIRO IN CARROZZA E FOTO CON BABBO NATALE – Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Roma

– Alle ore 17.00 musiche natalizie davanti al Duomo di Cuneo BABBO NATALE IN PIAZZA GALIMBERTI– Dalle ore 15.00 in Piazza Galimberti – A cura dei Vigili del Fuoco di Cuneo

DOMENICA 26 DICEMBRE

SPETTACOLO “IL GIOCO DELLA STELLA”– Dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ritrovo in Piazzetta Teatro Toselli. Per informazioni: www.melarancio.com – A cura della Compagnia Il Melarancio

VENERDI’ 31 DICEMBRE

STREET FOOD “HAPPY NEW YEAR” – Dalle ore 11.00 in piazza Galimberti. Un modo diverso per aspettare l’arrivo dell’anno nuovo con prodotti di prima qualità

– Dalle ore 11.00 in piazza Galimberti. Un modo diverso per aspettare l’arrivo dell’anno nuovo con prodotti di prima qualità GRANDE EVENTO: “TAMBOURS ET POUPEES GEANTES. OPERA’ URBAIN” CON LA COMPAGNIA FRANCESE “TRANS EXPRESS” – Alle ore 18 e ore 22.00 in Via Roma e Piazza Galimberti. E se il centro di Cuneo si trasformasse in una gigantesca scena d’Opera lirica? E se le cantanti fossero alte 6 metri e larghe 5 e accompagnate da 12 attori e percussionisti in costume? Tutto questo sono i “Trans Express”, con le loro cantanti giganti e la loro orchestra che invaderà la città trasformandola in una dimensione del sogno! – A Cura di Mirabilia

– Alle ore 22.00 concerto dei “Beats Circus”

– Alle ore 24.00 grande spettacolo con fontane luminose danzanti. Uno show spettacolare dove al mix vincente di acqua e fuoco di aggiungono effetti speciali, getti d’acqua che raggiungono un’altezza di 40 metri, immagini ed effetti laser che creeranno emozioni forti per un inizio dell’anno travolgente

– Alle ore 00.30 dj set con Elena Tanz, Don Paolo e Visco

CONCERTO DI CAPODANNO – Alle ore 22.00 al Teatro Toselli – A cura di Promocuneo (www.promocuneo.it)

SABATO 1 GENNAIO

STREET FOOD “HAPPY NEW YEAR” – Dalle ore 11.00 in piazza Galimberti.

– Dalle ore 11.00 in piazza Galimberti. PRIMO DELL’ANNO IN VIA ROMA – Dalle 15.00 animazione per bambini e famiglie

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO

LABORATORIO “SEGUENDO LA STELLA COMETA … FINO AL MUSEO” – Alle ore 15.30 al Museo Civico laboratorio creativo per bambini dagli 8 ai 11 anni, con realizzazione dei Tre Re Magi, utilizzando tecniche varie di modellazione e materiali morbidi e colorati. Prenotazione obbligatoria: tel. 0171/634175 o email museo@comune.cuneo.it, costo: 5 euro a bambino – A cura di Museo Civico Cuneo

GIOVEDI’ 6 GENNAIO

ESTRAZIONE LOTTERIA “ILLUMINATALE” – Dalle ore 14.30 in Largo Audiffredi (Piazzetta Municipio)

– Alle ore 15.00 in Via Roma – A cura del Comitato Madonna del Carmine GRANDE EVENTO: “QUADRO, DANZARE I CIELI DELLE CITTA’” DELLA COMPAGNIA EVENTI VERTICALI– Alle ore 18.00 e ore 21.00 in piazza Galimberti. Una gru, un enorme quadrato che si solleva nel cielo, 5 danzatori aerei e trapezisti si esibiranno a 50 metri d’altezza. Il grande spettacolo aereo italiano più entusiasmante ed incredibile mai creato che ha stupito gli spettatori da Seul all’America, sarà il gran finale degli eventi di “IllumiNatale” dedicato al grande teatro di strada internazionale – A Cura di Mirabilia

INOLTRE

PERCORSO AI PRESEPI NEL CENTRO STORICO – Orario pomeridiano (su prenotazione, dal 19 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022)nelle Chiese di S. Croce, S. Ambrogio, S. Sebastiano, S. Maria e Duomo. Informazioni e prenotazioni: Parrocchia del Duomo tel. 0171/693630 – A cura delle Parrocchie del Centro Storico, della Confraternita di Santa Croce e del Museo Diocesano

Anche il Parco fluviale Gesso e Stura si prepara al Natale. Gli elfi di Babbo Natale sono indaffarati più che mai, perché tutto sia pronto per questa notte tanto attesa. I bambini potranno visitare i luoghi incantati e avranno anche un’occasione in più per essere buoni… e chissà che, grazie alla magia del Natale e a un pizzico di fortuna, non si possa fare qualche incontro speciale… Ulteriori dettagli nelle prossime settimane sul sito del Parco fluviale Gesso e Sturawww.parcofluvialegessostura.it MOSTRA “PITTURA IN PERSONA. OPERE DALLA COLLEZIONE DELLA FONDAZIONE CRC” nell’ex Chiesa di San Francesco – A cura del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (www.fondazionecrc.it)

nell’ex Chiesa di San Francesco – A cura del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (www.fondazionecrc.it) GIOSTRA DEI CAVALLI E PISTA DI PATTINAGGIO “PALAGHIACCIO” – In Piazza Europa

*********************

Si specifica che nel programma sono state indicate tutte le manifestazioni presenti a Cuneo nel periodo della manifestazione.

In evidenza gli eventi di “IllumiNatale” organizzati dall’Associazione Comitato Cuneo Illuminata con la co-organizzazione del Comune di Cuneo e la collaborazione del Festival Mirabilia.

TUTTI GLI EVENTI sono GRATUITI, salvo diverse indicazioni specificate nel programma.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore o maltempo.

SCHEDE ARTISTI

ANDREA LORENI

Nato nel 1975 a Torino, laureato in filosofia teoretica, Andrea Loreni è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. Nel 1997 inizia a fare teatro di strada, mosso dalla necessità di incontrare un tipo di verità altra da quella logica e speculativa proposta del pensiero filosofico occidentale. Dal 2006 si dedica alle camminate su cavo a grandi altezze e grazie al cavo alto ha avuto modo di sperimentare quel tipo di verità. L’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti lo ha avvicinato alla pratica della meditazione Zen che ha approfondito al monastero Sogen-Ji a Okayama in Giappone, sotto la guida di Shodo Harada Roshi.

Nel suo percorso di ricerca, Andrea unisce lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale. Andrea ha camminato sopra l’acqua o immerso nel verde delle montagne, per il cinema e la televisione, in piano e in pendenza, in silenzio o accompagnato da suoni che hanno vibrato insieme alla corda. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone.

Dopo anni di camminate sul cavo e meditazione si è fatta forte in Andrea la spinta a condividere esperienze e riflessioni. Formatore e speaker per Università, banche, multinazionali e aziende, Andrea propone laboratori teorici ed esperienziali sulla gestione del disequilibrio e del cambiamento, sull’accoglienza della paura e del rischio.

Negli ultimi anni grazie alla collaborazione con Giulia Schiavone, PhD at the Department of Human Sciences for Education “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca, il funambolo Andrea Loreni ha avuto modo di approfondire la ricerca sugli aspetti più trasversali del funambolismo, studiare il suo valore come strumento non solamente performativo ma anche trasformativo, utilizzabile come percorso di crescita trasformazione personale.

Andrea Loreni è autore di “Zen e funambolismo” (2019, Funamboloedizioni) e “Breve corso di funambolismo per chi cammina col vento. Sette passi per attraversare la vita” (2020, Mondadori). Per informazioni: www.ilfunambolo.com, www.facebook.com/andrealoreni

TRANS EXPRESS

Fondata nel 1982 da Brigitte Burdin e Gilles Rhode, la compagnia francese Transe Express agisce in spazi aperti per incontrare il pubblico. Senza limitarsi, include tutti i generi artistici e i modi di espressione; Musica, Danza, Arti Plastiche, Gesti, Circo, Fuoco, Letteratura, Metallurgia… e il Teatro, che funge da crogiolo per la risoluzione di ognuna di esse. La Compagnia punta a mettere in scena grandi creazioni impattanti e monumentali, che si impadroniscono delle piazze, vere trame urbane pensate per sorprendere il pubblico nella sua vita quotidiana, nuove avventure per mettere in scena la città, per “impacchettare e suonare” i momenti salienti di un’epoca.

La compagnia Transe Express ha sede nella città di Eurre, nel Centro delle Arti di Strada “La Gare à Coulisses”. L’equipe di produzione è composta da più di 160 attori, acrobati, carillonneurs, ballerini, percussionisti, cantanti, violinisti, saldatori, direttori di scena, rottamatori e altri manovratori, che realizzano regolarmente i progetti della compagnia, siano essi creazioni effimere o spettacoli di repertorio, o spettacoli locali, aerei o ambulatoriali.

Da gennaio 2015, la nuova squadra di Transe Express dirige gli spettacoli di repertorio, crea eventi e progetta le nuove creazioni della Compagnia. A capo di questa squadra: Eléonore Guillemaud, Hélène Marseille e Rémi Allaigre, firmano la creazione 2015, uno spettacolo su larga scala, ” Mù – Cinématique des fluides “.

Lo spettacolo “Les Maudits Sonnants” è stato presentato all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Sidney e di Matera Capitale europea della Cultura del 2019. “A tutti quei personaggi, un po’ ingenui, che popolano la memoria collettiva. Oh, non a Voi, sopravvalutati eroi, che sfilate pomposamente nelle enciclopedie, ma piuttosto a Voi, girovaghi dell’anima di ieri e di oggi, sognatori e mitici buffoni, che popolate i sentieri della nostra immaginazione e vi incarnate nelle esperienze di ogni giorno. Ecco a Voi, alti nel cielo, i Suonatori di Campane Celesti” (Gilles Rhode).

Autore, scenografo e regista: Gilles Rhode. Composizione musicale: Didier Capeille

Musicisti e attori: Marc Bernad, Jean-Jacques Besson, Brigitte Burdin, Jean-Marc Chaix, Eléonore Guillemaud, Hervé Jenatton, Gédéon Richard, Hélène Marseille, Jean-Denis Roch, Gilles Rhode, Didier Capeille, Joël Catalan

Trapezisti: Manuelle Haeringer, Tarzana Foures, Claire Jarjat, Anne Pribat

Direzione Tecnica: Frank Gaffiot

Tecnici e Macchinisti: Frank Gaffiot, Jean-Baptiste Laude, Arnaud Joly, Djamel Djerboua, Matthieu Perot, David Marze

Durata: 55”

LINEAdARIA

LINEAdARIA Contemporary Vertical Dance è una compagnia di danza verticale fondata da danzatori e performers provenienti da percorsi artistici differenti, dal teatro danza alla danza classica con il desiderio di sperimentare linguaggi coreografici contemporanei nella dimensione della verticalità, coniugando movimento e paesaggio, architettura e corpo, sfumandone i confini e proponendo allo spettatore una nuova ed emozionante prospettiva. Le produzioni della compagnia sono spesso frutto di collaborazioni e sperimentazioni artistiche con artisti visivi e musicisti, adattandosi a contesti sia naturali che architettonici.

Lo spettacolo “Dream Swimming” è una performance di danza verticale in cui installazione, danza e visual art convivono in un immaginario immerso nella leggerezza, nella profondità, nell’acqua e nell’aria. Questo lavoro è nato dalla collaborazione artistica tra LINEAdARIA e l’artista visivo Giorgio Bormida. “Dream Swimming” racconta di memoria, vertigine, aria, equilibrio, subconscio, acqua e profondità. E’ un moto perpetuo, muove ed evolve continuamente, come le onde nel mare. “Dream Swimming” è coreografia finalista per la sezione danza verticale al Concorso Internazionale di Danza e Coreografia Burgos – New York 2017.

Per informazioni: www.emsteludanza.it

EVENTI VERTICALI

La compagnia nasce nel 2006 da un’idea dei fratelli Andrea e Luca Piallini, unendo i loro percorsi di carriera teatrale e acrobatica con la passione per l’alpinismo. In arene verticali e non tradizionali, Eventi Verticali ha creato un proprio linguaggio visivo che unisce elementi di teatro, circo, acrobatica, danza, musica e nuove tecnologie. Lo spazio verticale è diventato un teatro, un palcoscenico privilegiato, un pavimento ruotato di 90° in cui gli artisti corrono, saltano, ballano e raccontano una storia!

Lo spettacolo “Quadro” è un sogno che si avvera, il sogno di danzare su una parete volante. 50 metri quadrati di palco verticale si innalzano fino a 50 metri di altezza sugli sguardi del pubblico. Quattro danzatrici si muovono sul bianco palco verticale come matite su un foglio vuoto, come colori su una tela intonsa pronta a dipingersi di salti acrobatici e di voli sospesi a mezz’aria. Dai cerchi ai tessuti aerei, dai raffinati movimenti delle interpreti alle incredibili movimentazioni della struttura, il potere della danza verticale colorerà “Quadro” di azione vibrante! Lo spettacolo è stato presentato al capodanno di Pisa e Forlì, in Germania e in Cina (56 repliche in 36 giorni).

Info: www.eventiverticali.com