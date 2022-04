Da Medjugorije il Governatore del Piemonte Alberto Cirio rivolge i suoi auguri di Buona Pasqua attraverso la propria pagina Facebook: “Erano due anni che, causa la pandemia, mancavo da questo posto meraviglioso. Sono ritornato oggi in occasione della Pasqua, come tradizione per me e per la mia famiglia, a pregare. In silenzio. Non capiamo e non capiremo mai tante cose delle nostre vite.

Ma proprio per questo si chiama fede. E con fede e fiducia oggi preghiamo per le persone che amiamo ed anche per gli altri. Per tutti. Perché non esiste futuro se non camminiamo insieme. Buona Pasqua”.