Covid, tampone positivo: cosa fare e come sono cambiate le regole della quarantena

Dal 1 gennaio sono entrate in vigore le nuove misure su quarantene Cambiate le regole sulla quarantena. In caso di contatto con un positivo, niente isolamento per asintomatici vaccinati con richiamo o con 2 dosi da meno di 4 mesi o guariti dal Covid. Obbligo di mascherine Ffp2 per 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza termina al 5° giorno. Quarantena ridotta da 10 a 7 giorni per contagiati. Con l’ultimo decreto, ridotte anche al 50% le capienze per eventi all’aperto (stadi compresi). Dal 10 gennaio super Green pass su mezzi pubblici, impianti sci, cerimonie, fiere. Allo studio, obbligo Super Green pass per tutti i lavoratori

Ecco nel dettaglio le principali informazioni per capire meglio come funziona la nuova quarantena per i positivi, vaccinati e non:



Se si è positivi:



asintomatici : 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena

: 10 giorni di quarantena dal tampone positivo, e dopo 10 giorni tampone, anche rapido. Se negativo, termina la quarantena sintomatici: 10 giorni di quarantena dalla comparsa dei primi sintomi, e tampone 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Anche in questo caso vale il tampone rapido in farmacia o nei centri privati

per chi ha già ricevuto la terza dose booster o ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da meno di 120 giorni, la quarantena è ridotta da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di questo periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.