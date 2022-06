Concerto d’estate a Sommariva Perno con l’Orchestra Bruni di Cuneo

SOMMARIVA PERNO – Nuovo evento di “Estate… in piazza”: sabato 2 luglio, alle ore 21.00, in piazza Montfrin

(centro storico), l’Orchestra “B. Bruni” di Cuneo eseguirà il CONCERTO D’ESTATE, organizzato dal Centro

culturale San Bernardino, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, nell’ambito della rassegna “Musica,

teatro e danza nel paese della Bela Rosin 2022” con il contributo della Fondazione CRC.

Bizet, Grieg, Mozart, Brahms sono solo alcuni dei grandi autori di cui la prestigiosa orchestra proporrà brani

famosi e amati dal pubblico di tutti i tempi. L’ingresso è libero.

L’ORCHESTRA BARTOLOMEO BRUNI, fondata nel 1953 e diretta per mezzo secolo dal M° Mosca, è un

complesso molto duttile, che si può strutturare in piccolo gruppo cameristico così come in orchestra

sinfonica di grandi dimensioni. La sua attività concertistica, che annovera oltre 1700 esecuzioni, si esplica

principalmente nel Cuneese, in Piemonte, Liguria e Francia del sud, spaziando dal vasto repertorio

cameristico, sinfonico, lirico ed operistico ai moderni generi della musica da film, della canzone d’autore e

del jazz. La sua iniziativa di maggior successo è il Concerto di Ferragosto, trasmesso in diretta dalla terza

rete RAI ed ascoltato anche al di fuori dell’Italia, che conta ormai 41 edizioni. Da 10 anni organizza al Teatro

Toselli di Cuneo la Stagione Musicale “Bruni d’autunno”, che ospita al suo interno solisti e direttori di alto

livello artistico e la impegna in ambiziosi programmi musicali. Si ripropone anche di far conoscere la figura

del musicista cuneese Antonio Bartolomeo Bruni, a cui è intitolata, al quale ha dedicato nel 2021 un

impegnativo progetto di valorizzazione in occasione del bicentenario dalla morte. Ha inciso per la Sheva

Collection il CD “Paris-New-York”, per la Splasch Records il CD Enten Eller Orchestra E(X)stinzione. Rilevante

è anche il suo contributo alla didattica musicale e alla diffusione della musica in contesti di disagio sociale.

La sua attività è sostenuta finanziariamente dalla Regione Piemonte, dalle Fondazioni CRC e CRT e dal

Comune di Cuneo.