L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra le Università degli Studi del Piemonte Orientale e di Torino e la Provincia di Cuneo (Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale), è stata avviata nel corso degli anni partendo dall’analisi dei dati degli incidenti registrati in provincia di Cuneo tra il 1998 e il 2011, con una verifica sul campo. Da qui si è arrivati ad un modello matematico che, mettendo in relazione gli incidenti localizzabili con i fattori legati al traffico, alle densità di animali e all’uso del suolo, nonché al periodo temporale, ha permesso di generare la mappa dei tratti stradali più pericolosi. E’ stato quindi sviluppato un applicativo per dispositivi Android, chiamato S.p.i.a., capace di notificare con un avviso sonoro l’approssimarsi di tratti stradali ad alto rischio di collisione.

I dati utilizzati nella prima versione del modello di analisi sono poi stati implementati nel corso del 2020-21, sempre in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, tenendo conto dei punti con incidenti registrati tra agosto 2012 e luglio 2020, aggiornando i dati. Al momento sono censiti ed utilizzati 82 tratti di circa 3-5 km e 126 punti considerati ad alta pericolosità di incidente con ungulati.

Il presidente della Provincia: “Vorrei sottolineare il ruolo che ha svolto la nostra Polizia locale faunistico ambientale nell’ideare e nello sviluppare l’app, in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale. E’ un esempio di competenza ed efficienza, oltreché di sinergia tra istituzioni, che punta a migliorare il livello di sicurezza della viabilità provinciale, senza peraltro mai escludere la prudenza alla guida, essenziale per evitare collisioni con animali selvatici”.

Ricordiamo che l’app S.p.i.a. fornisce solo uno strumento di aiuto per segnalare i tratti pericolosi censiti. La fauna selvatica può attraversare in ogni momento ed in ogni luogo le strade della provincia di Cuneo. L’ente ha adottato tutte le misure necessarie affinché l’app contenga informazioni accurate ed aggiornate, ma ovviamente non è possibile garantire che le funzioni offerte siano disponibili senza interruzione o senza errori. Di conseguenza la Provincia non potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi incidente per avvisi inviati o non inviati dall’app S.p.i.a. Chi la utilizza lo fa a proprio rischio e la responsabilità della sicurezza stradale durante l’uso è riconducibile solo al conducente del mezzo.

Come funziona? Una volta installata, è necessario attivarla e lasciarla in background. L’app S.p.i.a. notifica, con un avviso sonoro attivato tramite la rilevazione approssimativa della posizione del cellulare, la presenza di tratti stradali ad alto rischio di collisione. Nel caso di collisione diretta con un ungulato o con un altro animale selvatico, S.p.i.a. permette di segnalare il punto approssimativo dove è avvenuto l’incidente mediante un apposito pulsante “Segnala incidente”. Con l’app è infatti possibile segnalare, tramite posta elettronica, le coordinate geografiche approssimative del punto in cui si è verificato l’incidente, identificando automaticamente la tipologia di animale coinvolto (cinghiale, capriolo, cervo, altro). Le segnalazioni di incidenti trasmesse tramite l’app saranno validate ed eventualmente utilizzate nei futuri aggiornamenti. Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla Provincia di Cuneo – Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale tramite posta elettronica a ufficio.vigilanza@provincia.cuneo.it.

L’app S.P.I.A. è scaricabile ai link seguenti:

(Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martinolessio.spia

(iOS) https://apps.apple.com/it/app/id1584321263

Per maggiori informazioni, visita https://www.provincia.cuneo.gov.it/vigilanza-faunistico-ambientale/spia