Bra: allievo dell’Arte Bianca è campione italiano di pasticceria

Un braidese vincitore del Campionato nazionale di pasticceria. A trionfare, con la compagna cortemiliese Silvia Giamello, entrambi della classe 5ª H del professionale “Cillario Ferrero”, sede Arte Bianca di Neive, è stato il 19enne Mattia Sabatini. I due aspiranti stelle di questo impegnativo settore, guidati dall’insegnante Rosario Torre sono stati protagonisti di una trasferta in Sardegna. A Iglesias hanno concorso con altre 30 scuole di tutta Italia alla quarta edizione di questa competizione. Promossa dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) e dal Ministero dell’Istruzione, la gara era riservata agli Istituti Alberghieri.

Sabatini e Giamello con la loro creazione hanno conquistato la giuria che aveva chiesto a tutti i concorrenti di cimentarsi sul tema “La Sardegna: un’isola dolce e innovativa”. La proposta dei piemontesi ha preso non solo per la gola i giudici, mozzafiato anche l’impatto estetico di questo dessert battezzato Drómos. «Una parola greca che significa paesaggio, viale di ingresso, strada» – ha detto Sabatini. E ha proseguito: «Noi studenti stiamo percorrendo proprio una strada, un percorso che attraverso questo Campionato e al termine di meravigliosi 5 anni scolastici a Neive, ci condurrà verso la vita professionale». Ha spiegato: «Le differenti forme geometriche degli elementi che caratterizzano l’esperienza gustativa di Drómos, invece, rappresentano la ricchezza che solo le diversità, nella loro unicità, sanno portare nella vita di ognuno di noi. In questi tempi di muri e chiusure il nostro piatto non vuol essere solo una esaltazione della meravigliosa cultura e tradizione sarda, ma rappresentare anche il viale d’ingresso per una strada di tolleranza in cui forme differenti e gusti diversi viaggiano in parallelo».

I giovani pasticceri avevano suggerito i seguenti passi per l’assaggio: si inizia dal freschissimo cubo bianco (in onore del merletto sardo) che con la sua ricotta ovina sarda Pat e il miele di corbezzolo, contiene una morbida galée all’arancio di Muravera della quale il cardamomo esalta il sapore fruttato. Il cubo poggia su un esagono di frolla al pane carasau all’arancio e cannella che richiama il sapore affumicato. Il tutto può essere accompagnato dalla sferificazione al mirto per completare l’esperienza gustativa.

Si prosegue quindi all’assaggio dell’ovale della quenelle di namelaka alla mandorla Arrubia (in onore dell’agricoltura sarda) ed essenza naturale di rosa, unitamente al crumble di lamponi liofilizzato (in onore della meravigliosa Spiaggia rosa nell’arcipelago della Maddalena), che sgrassa la bocca lasciando un fresco aroma di rosa e lampone.

Si prepara quindi il palato per il successivo ultimo assaggio con lo spuntone cremoso alla Nocciola Igp Piemonte (in onore della regione in cui viviamo) e fava tonka, accompagnata dal quadrato di gelatina di birra sarda.

L’ultimo step prevede l’assaggio del cilindro di namelaka al miele di asfodelo e vaniglia Bourbon con un inserto di galée al limone sale e pepe di Sichuan. L’esperienza emozionale finale, che mescola elementi di culture diverse, porta a un iniziale sentore acidulo del limone e successiva “anestetizzazione” del palato causata dal pepe di Sichuan, che tuttavia lascia immediatamente spazio alla freschezza del limone accompagnata dalle note dolci della vaniglia.

Grande la soddisfazione esternata da Sabatini per la prestigiosa vittoria: «Non ci sono parole per descrivere quest’emozione, l’unica che ci è doverosa è grazie». Sui social ha quindi esternato gratitudine «alla Fipgc che ha reso possibile l’avversarsi di un nostro primo sogno. A Maurizio Santilli, referente internazionale comparto scuole che con sinergia, amore a passione ha coordinato tutto il Campionato. Alla Giuria, al campione del mondo Matteo Cutolo presidente e a tutti i membri dell’équipe d’eccellenza della pasticceria italiana. All’Istituto “Gallileo Ferraris” di Iglesias che con la sua impeccabile organizzazione ha reso possibile tutto ciò. Ai campioni italiani della terza edizione che con tanta professionalità ci hanno accolto nella loro casa. Al nostro Istituto che ci ha formato in questi 5 anni e che il prossimo aprirà le porte a tanti giovani in arrivo da tutta Italia (l’edizione 2023 del Campionato sarà a Neive, ndr). Al nostro professore Rosario Torre che ha sempre creduto in noi sin dall’inizio e ci ha accompagnato in questa avventura. A tutto il corpo docente, al personale della scuola che ha reso possibile tutto ciò. Alla mia famiglia che come un team ha contribuito alla vittoria, con noi è venuta a Iglesias a supportarci. Agli amici che hanno tifato da lontano e a tutti coloro che come noi si sono messi in gioco per concorrere al titolo».

Grandi complimenti per questa affermazione sono venuti, tra le altre autorità, dal presidente della Giunta regionale del Piemonte. L’albese Alberto Cirio ha scritto: «Il talento piemontese colpisce ancora! Bravissimi i nostri studenti dell’Arte Bianca di Neive» e ha concluso il suo tweet con l’hashtag #orgogliopiemontese.