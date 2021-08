Basket Serie B: due amichevoli di lusso al Pala 958 con Casale e Cantù!

Langhe Roero Basketball è lieta di presentare due importanti appuntamenti di prestagione: due amichevoli, con Casale (evento sponsorizzato da A2A Energia) e con Cantù (l’Acqua S. Bernardo Cup), che si disputeranno al Pala 958 il 4 ed il 6 settembre.

In questa occasione il palasport di Corneliano ospiterà in due test di lusso tra la formazione della S. Bernardo Abet, che giocherà nel prossimo campionato di Serie B, e due squadre di A2, la Novipiù JB Monferrato (4 settembre ore 18:00) e la S. Bernardo Cinelandia Pallacanestro Cantù (lunedì 6 ore 18:45).

La compagine di coach Jacomuzzi potrà dunque misurarsi con avversarie di categoria superiore ed anzi, con ambizioni importanti visto il prestigio dei rispettivi club e delle rispettive piazze. Quello di Cantù è un club storico in Italia ed in Europa, protagonista in passato in Serie A ed in Eurolega. Un filo rosso importante unisce la Società biancoblu con Langhe e Roero Basketball, poiché il primo sponsor è per entrambe Acqua S. Bernardo, azienda del Direttore Generale Antonio Biella che crede molto nella pallacanestro e nei valori sociali dello sport.

Quello di Casale Monferrato è invece un club nuovo, ma che segue le orme della Junior, realtà di vertice del Piemonte che vanta la partecipazione al massimo campionato nel 2011-12. Anche in questo caso il main sponsor Novi del JB è anche importante sostenitore del progetto LRB. Il match contro la squadra di coach Valentini sarà sponsorizzato da A2A Energia ed all’amichevole seguirà una serata con le due squadre e gli sponsor, a Cascina Chicco (a Canale).

La grande notizia per tutti i tifosi e gli appassionati è che le partite saranno a porte aperte, seppur con la capienza ridotta per covid. Sarà necessario prenotare in prevendita i tagliandi, con le istruzioni che saranno fornite.

Il grande spettacolo della pallacanestro sta per tornare, ed in grande stile, per battezzare ufficialmente il progetto Langhe Roero Basketball. Si ringraziano A2A Energia ed Acqua S. Bernardo per il regalo di questi appuntamenti che inaugurano nel migliore dei modi un’annata sportiva storica.

Ufficio Stampa Langhe Roero Basketball