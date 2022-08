Al via il progetto “Uomo + Natura” alla scoperta dell’ambiente sulla Strada Romantica delle Langhe e del Roero

Strada Romantica è lieta di annunciare che è stato avviato “Uomo + Natura – sport e benessere per riscoprire il legame con l’ambiente sulla Strada Romantica”, progetto ideato in collaborazione le realtà culturali e sportive Associazione Terre Alte, l’ASD Ciclismo DiVino, Associazione MySelf e ASD Andando per Stare e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura”.

Le undici tappe della Strada Romantica delle Langhe e del Roero, che sono contrassegnate da altrettanti punti panoramici attrezzati, faranno da cornice nei prossimi mesi ad attività sportive legate al benessere fisico e alla connessione uomo-natura, al fine di fidelizzare un target sempre più ampio di utenti, promuovendo uno stile di vita sano.

Le fasi del progetto comprendono un evento inaugurale che sarà organizzato in due date a settembre; l’inverno 2022-2023 sarà interessato da un’attività di ricerca per l’aggiornamento e implementazione di percorsi GPX proposti sul sito di Strada Romantica, così come da una collaborazione con alcuni esperti del settore wellness per la creazione di supporti grafici per lo svolgimento di esercizi da praticare in autonomia e da posizionare nei punti tappa della Strada Romantica. Tra il mese di aprile e settembre 2023 verranno calendarizzati vari appuntamenti con cadenza regolare: tour in bici, passeggiate-trekking ad anello e appuntamenti dedicati a yoga, camminate meditative, yoga qigong e qiyoga.

In particolare, i primi due appuntamenti completamente gratuiti che avranno luogo nel mese di settembre prevedono il seguente calendario:

11 settembre 2022 – Hatha Yoga al tramonto e Trekking lungo la Strada Romantica

Ore 11.00: Presentazione istituzionale del progetto presso il Teatro di Sinio (Via Regina Margherita, Sinio, CN): interverranno il Presidente e il Direttore della Strada Romantica delle Langhe e del Roero e altri relatori, tra cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente dell’Ente turismo Langhe Roero e Monferrato Mariano Rabino. Gradita conferma. Brindisi finale.

presso il Teatro di Sinio (Via Regina Margherita, Sinio, CN): interverranno il Presidente e il Direttore della Strada Romantica delle Langhe e del Roero e altri relatori, tra cui il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente dell’Ente turismo Langhe Roero e Monferrato Mariano Rabino. Gradita conferma. Brindisi finale. Ore 15.30: Trekking ad anello lungo la Strada Romantica e il Bricco Stornello in collaborazione con l’Associazione Terre Alte con ritrovo a Sinio alle ore 15.15 e partenza alle ore 15:30 da Piazza Marchisio d’Olindo. L’escursione, ad alto interesse dal punto di vista paesaggistico, toccherà la tappa della Strada Romantica di Sinio dove sarà prevista una sosta per godere del panorama. Lunghezza circa 10 km, dislivello circa 305 metri. Prenotazione obbligatoria, posti limitati (25 partecipanti).

in collaborazione con l’Associazione Terre Alte con ritrovo a Sinio alle ore 15.15 e partenza alle ore 15:30 da Piazza Marchisio d’Olindo. L’escursione, ad alto interesse dal punto di vista paesaggistico, toccherà la tappa della Strada Romantica di Sinio dove sarà prevista una sosta per godere del panorama. Lunghezza circa 10 km, dislivello circa 305 metri. Prenotazione obbligatoria, posti limitati (25 partecipanti). Ore 18.30: Aspettando il tramonto con Hatha yoga a cura dell’Associazione MySelf. Sul magico sfondo crepuscolare di Sinio, tra colline e vigneti che regalano armonia e quiete, Myself guiderà i partecipanti attraverso la pratica dell’Hatha yoga, per unire mente e corpo con il respiro per congiungersi con la parte più profonda di sé. L’energia positiva del sole al tramonto e il contatto con la natura aiuteranno a lasciarsi alle spalle le emozioni e le tensioni accumulate durante il giorno per prepararci al riposo notturno con più leggerezza. La pratica è adatta a tutti. Prenotazione obbligatoria, posti limitati (15 partecipanti).

25 settembre 2022 – Qiyoga Rise-up e tour in e-bike lungo la Strada Romantica

Ore 7.00: Lezione di Qiyoga – Rise-up, muoversi nel respiro dell’alba a cura dell’ASD Andando per Stare. Salutare il sole è dare il benvenuto alla nascita del mondo. Dai tempi più antichi, l’uomo lo fa per celebrare la nascita di un nuovo giorno, per accogliere un nuovo inizio. Svegliarsi e mettersi in movimento in parallelo con il sorgere del sole è un’esperienza rinvigorente, gioiosa; farlo in natura è il modo più diretto per parteciparvi con i sensi vivi. Per immergersi in questa atmosfera, Emanuela Genesio conduce una classe di Qiyoga (misto di Yoga e Qi Gong) che unisce semplici saluti al sole (varianti accessibili a tutti) a tecniche di respirazione e movimenti fluidi dal Qi Gong. Il suono di alcuni strumenti dal vivo e il paesaggio delle Langhe rendono questo momento di raccoglimento ed espansione un mezzo potente per stare nella meraviglia dell’essere. Prenotazione obbligatoria, posti limitati (15 partecipanti).

a cura dell’ASD Andando per Stare. Salutare il sole è dare il benvenuto alla nascita del mondo. Dai tempi più antichi, l’uomo lo fa per celebrare la nascita di un nuovo giorno, per accogliere un nuovo inizio. Svegliarsi e mettersi in movimento in parallelo con il sorgere del sole è un’esperienza rinvigorente, gioiosa; farlo in natura è il modo più diretto per parteciparvi con i sensi vivi. Per immergersi in questa atmosfera, Emanuela Genesio conduce una classe di Qiyoga (misto di Yoga e Qi Gong) che unisce semplici saluti al sole (varianti accessibili a tutti) a tecniche di respirazione e movimenti fluidi dal Qi Gong. Il suono di alcuni strumenti dal vivo e il paesaggio delle Langhe rendono questo momento di raccoglimento ed espansione un mezzo potente per stare nella meraviglia dell’essere. Prenotazione obbligatoria, posti limitati (15 partecipanti). Ore 9.00: Tour guidato in e-bike a cura dell’ASD Ciclismo DiVino. Un appuntamento per esplorare luoghi suggestivi su strade panoramiche ed immerse nei noccioleti. Si toccheranno le tappe di Sinio, Benevello e Trezzo Tinella, costeggiando luoghi simbolo della Langa e punti di interesse turistico e culturale. L’escursione comprende: noleggio e-bike e casco rigido omologato (15 posti disponibili), accompagnamento ciclo turistico professionale, copertura assicurativa RC ed assistenza meccanica. Prenotazione obbligatoria compilando il form online disponibile al seguente link https://forms.gle/Sqr2Awc8HRvBQRBi7 entro il 28/08/2022, posti limitati.

La scelta di inaugurare il progetto nel comune di Sinio è dettata dalla posizione strategica della tappa, che si trova quasi perfettamente al centro del circuito delle undici tappe, oltre ad avere uno spazio particolarmente adatto e per questo già in passato utilizzato per iniziative simili.

Gli eventi di cui sopra saranno gratuiti e a tutti i partecipanti verranno omaggiati alcuni gadget in ricordo dell’esperienza: una borraccia termica logata per sensibilizzare alla riduzione del consumo di plastica e una cartolina con un’immagine fotografica a infrarossi di una delle tappe della Strada Romantica realizzata dall’artista Davide D’Angelo.

La Strada Romantica delle Langhe e del Roero

La Strada Romantica è un viaggio – fisico ed emozionale – nel territorio di Langa e Roero, fra passato e presente, fra paesaggi e suggestioni letterarie. Il percorso parte da Vezza d’Alba e prosegue attraverso i comuni di Magliano Alfieri, Neive, Treiso, Trezzo Tinella, Benevello, Sinio, Cissone, Murazzano, Mombarcaro e Camerana.

11 tappe – punti panoramici allestiti con un albero “parlante”, che offre suggestioni letterarie, accanto ad una panca “romantica” per un’originale seduta a coppia -, 30 escursioni naturalistiche, 130 km di strade panoramiche e 300 spunti letterari.

Informazioni