Al maniero di Serralunga d’Alba si gioca con Castle Angels

Misteri, enigmi da risolvere, ragionamento, intuito, suspence e tanta avventura. Liberamente ispirato al gioco dell’Escape Room e le storie di una delle serie Tv più seguite di sempre come Charlie’s Angels, arriva al castello di Serralunga d’Alba Castle Angels®, format di visite-gioco per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire, percorrendo stanze e corridoi di un vero castello, qualcosa in più del passato e le tradizioni del suo territorio.

Ideato dall’associazione Turismo in Langa e l’Associazione Creattivi di Novara, Castle Angels® è un’occasione di riscoperta del patrimonio storico e culturale locale attraverso un gioco divertente che diventa anche un modo per vivere un’esperienza in compagnia dei propri amici e conoscenti, con piccoli gruppi di persone che si ritrovano a condividere in esclusiva spazi densi di storia e aneddoti. Magari una proposta originale per un addio al nubilato o celibato? Oppure in occasione di una festa di compleanno, un anniversario, o ancora una festa di laurea oppure semplicemente per una serata diversa dal solito.

LA MISSIONE: “L’ULTIMO ASSEDIO”. Nel meraviglioso scenario del castello trecentesco di Serralunga d’Alba, i partecipanti di Castle Angels® saranno catapultati indietro nel tempo per vivere un’avventura dove, tra indizi da scovare e misteri da sciogliere, su incarico di Silvio Pellico e accompagnati da una guida fidata, dovranno trovare modo di fare luce intorno a un oggetto vecchio di secoli, legato a un antico assedio e alla storia delle Langhe. Gli angeli del castello saranno all’altezza della missione?

MODALITA’ DI GIOCO. Per partecipare a Castle Angels® occorre comporre la propria squadra (si gioca al massimo in 8 persone. Salvo richieste specifiche, i partecipanti non saranno inseriti in gruppi già organizzati). L’attività viene proposta ogni primo sabato del mese. Ma è possibile concordare una data prenotando e concordando gli orari secondo la disponibilità. Il castello sarà interamente riservato alla squadra durante tutta la sessione di gioco.

CASTLE ANGELS®: PRENOTAZIONI. Consigliato dai 6 anni in su. Per info e prenotazioni obbligatorie consultare il sito web castleangels.it oppure scrivere a castelloserralunga@barolofoundation.it. La visita Castle Angels® si svolge nel rispetto di tutte le normative anti-contagio.

Il castello di Serralunga d’Alba è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei del Piemonte, affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo & Castles Foundation.