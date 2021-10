Aggiornamento Covid a Bra dati confortanti, sono attualmente 18 i residenti positivi

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 30 settembre, sono 18 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. Nessun residente a Bra è attualmente ricoverato all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

“Come già per la scorsa settimana (quando il dato si attestava su 35 casi), il numero dei contagiati è in diminuzione – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. I dati sulle vaccinazioni nel territorio di competenza dell’Asl Cn2, che si riflettono anche a livello locale, ci dicono che è stata raggiunta una copertura vaccinale del 78.90% per quanto riguarda la prima dose, con picchi del 91% nelle fasce over 80 e 70-79 anni e 85% tra i 60-69. Dal 15 ottobre sarà necessario essere in possesso del “Green Pass” per accedere ai luoghi di lavoro.

Pertanto, l’Asl Cn2 consiglia ai cittadini di recarsi quanto prima possibile presso i centri per l’effettuazione della vaccinazione, evitando così affollamenti a ridosso del 15 ottobre nelle sedi vaccinali. A tal proposito, si ricorda che presso le sedi di Bra (Casa della Salute), Verduno (Ospedale “Michele e Pietro Ferrero”) e Alba (Casa della Salute), è ancora possibile vaccinarsi in accesso diretto, per tutte le fasce d’età, nella fascia oraria 10.00-12.30.

Infine, domenica la città sarà animata dagli eventi di “Da Cortile a Cortile”: come sempre, ricordo che per partecipare agli appuntamenti in calendario è necessario essere muniti di green pass”.