42° Concerto sinfonico di Ferragosto come arrivare e info logistiche

Limone Piemonte si prepara ad accogliere la 42esima edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cuneese, che sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai 3 e su Rai Play. A tre anni di distanza, la Perla delle Alpi Marittime farà nuovamente da sfondo alla celebre manifestazione, che coniuga la musica classica con la montagna, ospitando l’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo, diretta dal maestro Nicolò Jacopo Suppa, questa volta a 1860 metri di altitudine in zona Capanna Niculin.

La manifestazione, come di consueto, sarà anticipata domenica 14 agosto dalle prove generali, che inizieranno intorno alle 14 e dureranno circa tre ore, per consentire il perfezionamento degli aspetti audio-tecnici. Gli impianti di risalita saranno regolarmente aperti così come i punti di ristoro in zona. Per le prove generali non è previsto il servizio di trasporto disabili.

EQUIPAGGIAMENTO E RICETTIVITÀ

La macchina organizzativa ha messo a punto alcune indicazioni logistiche per garantire uno svolgimento regolare dell’evento. Si raccomanda alle persone che intendono partecipare di essere in buone condizioni fisiche e di munirsi di abbigliamento e calzature da montagna, consoni all’altitudine e al meteo. Inoltre, data la grande affluenza prevista, è consigliabile recarsi sul luogo del concerto con adeguato anticipo, mentre per il rientro bisognerà tenere conto di inevitabili tempi di attesa per il deflusso al termine dell’esibizione.

In quota saranno aperti alcuni punti di ristoro: la baita Capanna Niculin nell’area del concerto, il bar-ristorante La Locanda del Colle a Quota 1400, il chiosco di Baita 2000 all’arrivo della seggiovia Cabanaira e il bar-tavola calda Laghetti all’arrivo della Telecabina Bottero, lo Chalet le Marmotte al Colle di Tenda. Per chi optasse per il pranzo al sacco, si ricorda che bisognerà portare via i rifiuti, depositandoli a valle nei relativi punti di raccolta.

COME RAGGIUNGERE L’AREA DEL CONCERTO

Il luogo del concerto è raggiungibile a piedi direttamente dal centro di Limone in circa tre ore di cammino, lungo un percorso, ben segnalato, di 8 km con un dislivello di 860 metri.

Per affrontare la salita più agevolmente, si possono utilizzare gli impianti di risalita della Riserva Bianca: partendo da Limone, è possibile salire in quota con la Telecabina Severino Bottero, per poi affrontare un itinerario di circa un’ora di percorrenza (2 chilometri e 200 metri di dislivello); per chi arriva da fuori Limone, si può raggiungere Quota 1400 in macchina per poi prendere la seggiovia Cabanaira, proseguendo poi in discesa lungo un breve percorso (100 metri di dislivello), camminando per circa 15 minuti.

L’accesso agli impianti è consentito anche ai cani (al guinzaglio in telecabina, con il trasportino in seggiovia). La risalita ha un costo di 10 € (andata e ritorno), ma sono previste riduzioni per i bambini. Info: 0171 926254 – www.riservabianca.it.

I ciclisti, invece, potranno salire in quota con la loro mountain bike partendo dal centro di Limone, lungo un percorso segnalato in direzione frazione di San Giovanni e poi continuando verso Maire Valletta, oppure da Limone 1400 risalendo i tornanti verso il Colle di Tenda e proseguendo a sinistra dal parcheggio dello Chalet Le Marmotte.

COME RAGGIUNGERE LIMONE PER IL CONCERTO

Si può partecipare all’evento viaggiando in treno, sulla Linea Torino-Fossano-Cuneo-Limone, che per il 15 agosto prevede diverse soluzioni al mattino, con arrivo a Limone alle 07.18, 08.07, 08.28, 10.28 (si consiglia di verificare gli orari e i cambi sul sito www.trenitalia.com). Una volta giunti in stazione, i passeggeri potranno camminare fino alla partenza della Telecabina Bottero e, all’arrivo dell’impianto di risalita, proseguire a piedi lungo un percorso segnalato di circa un’ora.

Le automobili e le motociclette, invece, dovranno sostare nei parcheggi di Panice Soprana e Quota 1400, per poi raggiungere la partenza della seggiovia Cabanaira. Una volta esauriti i posti auto a Limone 1400, i veicoli potranno parcheggiare a Limonetto e utilizzare le navette gratuite di collegamento (attive a partire dalle 8.30, ultima corsa da Quota 1400 a Limonetto ore 18).

Al fine di prevenire congestioni del traffico, si invitano i residenti e i turisti già presenti a Limone il giorno del concerto ad optare per la risalita in Telecabina, partendo direttamente dal paese, evitando di spostarsi con mezzi a motore verso Quota 1400.

I parcheggi riservati ai camper (indicati con la sigla P2) saranno situati a Limonetto. Da qui sarà possibile raggiungere la partenza della seggiovia Cabanaira a piedi lungo la strada Limonetto-Limone 1400 o con le navette gratuite di collegamento.

I bus turistici organizzati avranno un parcheggio riservato a Limone Quota 1400 in prossimità della partenza della seggiovia Cabanaira. Le agenzie devono comunicare all’Ufficio Turistico di Limone entro il 12 agosto il numero di bus organizzati al fine di agevolare il loro arrivo al parcheggio.

Si specifica, inoltre, che il passaggio sulla strada comunale del Colle di Tenda montano sarà consentito esclusivamente a coloro che debbano recarsi a Casterino o allo Chalet Le Marmotte. Saranno in ogni caso presenti in loco le forze dell’ordine coadiuvate da volontari che controlleranno gli accessi.

ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ

L’organizzazione ha predisposto un servizio per consentire l’accesso alla manifestazione a persone con disabilità. Date le difficoltà di accesso all’area del concerto per i mezzi a motore, i posti auto disponibili sono limitati ed è richiesta la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Limone Piemonte al numero 0171 925281 entro il 13 agosto.

Per le persone in carrozzina, è garantito il trasporto di un massimo di dodici dispositivi su due turni (sei per turno) in partenza alle ore 9 e alle ore 10.30 dallo Chalet Le Marmotte. I veicoli muniti di apposito tagliando disabili che si siano precedentemente prenotati presso l’Ufficio Turistico (0171/925281) dovranno raggiungere in autonomia il parcheggio antistante lo Chalet Le Marmotte, dove si opererà il trasferimento su apposito mezzo. Il trasporto è fornito alla persona in carrozzina e a un accompagnatore che viaggerà su un altro mezzo messo a disposizione.

Per le persone munite di certificazione di disabilità e in grado di effettuare la risalita in seggiovia sarà garantito un posto auto a Quota 1400 nei pressi della partenza dell’impianto Cabanaira, previa comunicazione all’Ufficio Turistico di Limone (0171 925281) entro il 13 agosto. All’arrivo della seggiovia saranno disponibili dei mezzi fuoristrada per trasportare le persone all’area concerto.

Tutti i dettagli dell’evento sono reperibili sulla scheda –evento dedicata sul sito di Visitcuneese: https://www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/concerto-di-ferragosto-2.